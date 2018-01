Ana Rosa: "Tienen la piel muy fina unos señores que se han saltado todas las leyes en Cataluña"

La gran exclusiva del día, del mes y quizá del año son reveladores los mensajes de Carles Puigdemont al exconseller de sanidad Toni Comín expuestos por el Programa de Ana Rosa (Brutal exclusiva de Ana Rosa que lo cambia todo con Puigdemont a la deriva: "Esto se ha terminado, yo ya estoy sacrificado").

La propia periodista ha pasado este 31 de enero de 2018 por 'La Tarde' de COPE para explicar cómo se gestó esa exclusiva que demuestra la verdadera cara del expresidente catalán:

Cuando termina el acto, los periodistas vuelven al hotel y allí, repasando las imágenes, se dan cuenta de que se ven los mensajes entre Comín y un tal 'Carles':

El siguiente paso era confirmar que los mensajes efectivamente los había escrito el expresidente fugado (Ana Rosa Quintana hunde el 'procés' con la exclusiva de su vida: "Hoy se acaba Puigdemont"):

"Solo salía un nombre, Carles y un teléfono. Empezamos a analizar párrafo por párrafo y decimos: es que esto solo lo puede escribir Puigdemont, sobre todo la parte de 'ya me dijo Tardà que me podrían sacrificar.' Y decidimos ir para adelante. Empezamos a llamar al teléfono, no lo coge, hasta que por otras vías, que no puedo revelar, hemos logrado corroborar que el teléfono es de Puigdemont."