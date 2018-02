Évole deja descolocado a De la Morena al revelarle la identidad del (ahora) polémico columnista que le insultó cuando fue a hacer un programa a su Universidad

La entrevista de José Ramón de la Morena a Jordi Évole, que más que un episodio más de este género periodístico fue en realidad una conversación de igual a igual entre dos comunicadores que se admiran y se respetan, dejó, entre otros titulares, una anécdota imperdible.

Debía ser Évole uno de los cientos y cientos de estudiantes que poblaban las aulas de las facultades de Comunicación de este país con la cabeza llena de sueños de hacerse hueco en la profesión cuando se le ocurrió la idea de invitar a Joserra a que fuese al Aula Magna de su Universidad a hacer 'El Larguero', el programa de la SER con el que el de Brunete alcanzó el cénit radiofónico.

"Cursaba tercero", ha recordado el ahora conductor de 'Salvados' a su interlocutor.

Y aportó una anécdota de aquella noche en la que 'El Larguero' pisó su Universidad que dejó a cuadros al locutor:

De la Morena : ¡No jodas! (risas) ¡Cómo me alegro!

Évole: No, estoy describiendo el ambiente. Todos éramos 'Largueristas' excepto una persona, que se levantó en el turno de preguntas y se empezó a meter contigo, que dijo que [José María] García era la leche y tú, solo un aprovechado de la fama de García. ¿Sabes quién era ese estudiante, también de tercero, que se levantó y te increpó?

Évole : Hubo una anécdota ese día que tu no te debes acordar, ese día estaba la Facultad llena de 'Largueristas

De la Morena: Sí sí, claro que me acuerdo

La conversación, trufada en anécdotas y guiños el uno al otro, dejó el anhelo de Évole de hacer un 'Salvados' para laSexta con García y De la Morena, los dos grandes 'gigantes' de la radio nocturna española de los 90 que mantuvieron una agria disputa desde sus respectivas ondas y que en ocasiones sobrepasaron todos los límites:

"Yo reivindicaba una libertad para el periodismo deportivo. No me arrepiento pero perdí las formas y seguramente ni él ni yo fuimos un ejemplo para futuras generaciones en cuanto a las formas", argumentó el director de 'El Transistor'.

"García era un gigante", argumentó Évole, que como muchos oyentes de según que edad aún recuerdan hoy esas guerras entre el de la SER y el de la COPE con la batalla por el liderato como telón de fondo. "Claro, él llamaba al Rey y se le ponía", rememoró De la Morena.

Évole tiene la firme intención de juntarlos para su programa:

"¿Ah sí?", dijo De la Morena. "Déjame que me lo piense", añadió enigmático, aunque la presencia en la noche de este 31 de enero de 2018 de Évole en 'El Transistor' parece ser la prueba fehaciente de que le devolverá la visita y habrá careo con García.

"ME GUSTARÍA NO DEJAR UNA TRINCHERA COMO HERENCIA"

Si ambos se acaban poniendo frente a las cámaras de laSexta no será la primera vez que se encuentren. Los dos lo han hecho ya en privado.

A pesar de todos los insultos y la batalla a cara de perro por la audiencia de hace décadas ambos han hecho por limar asperezas y han sido capaces de sentarse el uno frente al otro compartiendo mesa y mantel, aunque ahora Évole quiere que esa reconciliación sea pública y con las cámaras de su programa como testigos.

En una entrevista con Periodista Digital en febrero de 2015, el propio De la Morena hacía hincapié en no reabrir heridas de aquellas cruentas batallas que dividieron a la España radiofónica de aquellos años.

Competir con García me hizo mejor periodista pero no mejor persona: las guerras no hacen mejor a nadie