La progre Julia Otero se desespera con la pachorra de Iglesias y le aprieta para recuperar la moción de censura contra Rajoy

Un compungido, anodino y aburrido Pablo Iglesias ha comparecido en la tarde de este 1 de febrero de 2018 en el programa 'Julia en la Onda' de Onda Cero.

Moderando muchísimo el mensaje y en un tono sumamente monocorde, el de Podemos ha ofrecido una plúmbea entrevista donde el único momento de dificultad ha sido cuando Julia Otero le ha pedido cuentas en la primera parte de la charla por no hacer presidente a Pedro Sánchez cuando pudieron:

La reforma de la Ley electoral fue otro de los temas tratados:

El sistema electoral sobrerrepresenta a unos e infrarrepresenta a otros. En España ya no hay dos grandes partidos sino cuatro. Si el PSOE cree que este sistema les va a beneficiar, se equivoca. Vamos a sentarnos con Ciudadanos y PSOE porque creo que a los tres nos interesa. Por nuestra parte vamos a esforzarnos mucho. Nadie entendería que otra imagen mas del PSOE atrinchérandose con el PP enfadaría a su gente.



La moción que yo planteé era un tema de dignidad porque el PP no tenía votos suficientes para la mayoría. Aquí parece que el único que puede pactar con fuerzas nacionalistas es el PP.



En cuestión catalana un gobierno de Podemos más PSOE abriría espacios de diálogo. Se dan las condiciones para sacar a los corruptos del Gobierno. A ese señor que se llama M.Rajoy, con voluntad política les podemos sacar.



No es cierto que yo consintiera que Rajoy está ahí por nosotros, está ahí porque le votó Ciudadanos y porque el PSOE se abstuvo, y se abstuvo hasta el punto que Sánchez fue forzado a dimitir.



Si el PSOE nos hubiera escuchado a nosotros y no al grupo Prisa y a Telefónica sería otra cosa. Con Évole contó la verdad, ahí sí podía decir la verdad, le acababan de echar, ahora sería otra cosa. Pero al PSOE no les dejan pactar con nosotros. La alternativa es mirar a Portugal, donde el PSOE ha pactado con su izquierda para sacar al país de la crisis.