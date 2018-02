Memorable estacazo de Herrera a Aguado por no escuchar a su jefe en COPE sobre la prisión permanente revisable

El estacazo se ha tenido que escuchar hasta en Waterloo, refugio del cobardón Puigdemont.

Carlos Herrera le ha enchufado este 2 de febrero de 2018 el 'desfibrilador de tontos' al líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, por saltarse a la torera el anuncio de su jefe, Albert Rivera, en relación en la prisión permanete revisable.

El político naranja, socio del PP en el Gobierno madrileño, se abstuvo en el pleno de la Asamblea de Madrid en la que se instaba a apoyar la prisión permanente revisable.

Lo curioso del caso es que el 31 de enero de 2018 Albert Rivera, en 'Herrera en COPE' se había pronunciado a favor de mantener esa figura penal para casos como el del asesino de Diana Quer, el tristemente conocido como José Enrique Abuín, 'El Chicle'.

Las palabras de Rivera, que Aguado y los suyos parece que no han escuchado, fueron estas -PNV, PSOE y Podemos se han erigido en magistrados del TC y no vamos a apoyarles-:

Como padre, comprendo a las familias que están pidiendo firmas para mantener la ley y nuestro partido no va a apoyar su derogación. PNV, PSOE y Podemos se han erigido en magistrados del TC y no vamos a apoyarles. No se puede permitir que una persona condenada a 30 años salga a los 15 y vuelva a reincidir. Queremos que esto no pase más.