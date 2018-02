Una parte de la audiencia de la SER baja el pulgar a Francino por sus polémicas palabras contra los Goya porque allí nadie se acordó de los políticos catalanes presos

"Es una opinión personal e intransferible", confesaba Carles Francino a la audiencia de 'La Ventana', justo después de haber arremetido contra los profesionales del cine español porque, durante la gala de los premios Goya celebrada el sábado 3 de febrero de 2018, nadie se acordó de los políticos catalanes presos--La prensa de izquierdas desata un linchamiento en toda regla contra Arturo Valls por salirse del guion feminista de los Goya--.

Esto es para provocar, ¿a nadie le chirria dentro del mundo del cine, tan proclive que es a la protesta y a la reivindicación, que haya unos tíos en la cárcel en preventiva, que lleven tres meses sin juicio ni nada?

Yo no comulgo en absoluto con algunas cosas que se hicieron y lo he dicho ¿eh? ¿Pero no les parecía un poquito fuerte prisión preventiva y durante tanto tiempo? Bueno pues como nadie lo dijo en la gala de los Goya ya lo digo yo.