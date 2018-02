Carlos Herrera destroza al acosador mediático de Arrimadas en TV3: "Barnils es un cretino"

Carlos Herrera ha dado un puñetazo sobre la mesa y el mensaje, a estas horas, ha debido de llegar ya a los tibios y mediotínticos de La Moncloa después de haber dejado a su libre albedrío a la golpista TV3.

El acoso mediático sufrido por Inés Arrimadas en su última aparición en la cadena pública catalana, concretamente el 3 de febrero de 2018 en el programa 'Preguntes Freqüentes', ha encendido los ánimos del director de 'Herrera en COPE' que invita a todo aquel que se precie de constitucionalista de no volver a esa cadena puesto que uno no está a salvo ni con desinfectante.

Herrera, basándose en el artículo que este 7 de febrero de 2018 escribe Cristian Campos en El Español -Pronto le pedirán a Arrimadas la prueba del pañuelo en TV3-, se lanzaba a degüello contra la cadena y uno de sus tertulianos, un tal Andreu Barnils:

Herrera aseguraba que:

Cualquier día a Arrimadas le van a pedir la prueba del pañuelo y como el pañuelo no salga cuatribarrado... A TV3 no sé por qué va la gente. Yo no sé por qué Arrimadas va a TV3. Ahí no se puede entrar ni con desinfectante. No hay que ir a TV3, ¿qué necesidad hay de meterse en esa podredumbre de televisión?