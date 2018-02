Jordi Cañas: "Cuando me imputaron no podía ni mirar a mis padres a los ojos"

Vuelve a la política y dispuesto a repartir a diestro y siniestro, como solía. Un juzgado de Barcelona absolvió este 8 de febrero de 2018 al exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas de la acusación de formar parter de un entramado societario que supuestamente defraudó 429.203 euros a Hacienda.

A raíz de esta imputación, Cañas dejó su escaño y la primera línea política en abril de 2014 y ahora, tras su absolución, quiere regresar a la política.

Apenas unas horas después de conocer la sentencia, el miembro de Ciudadanos ha declarado este viernes en 'Herrera en COPE' que se muestra muy satisfecho con este desenlace y que siempre ha contado con el apoyo de su partido.

"Con Albert (Rivera) he mantenido una relación muy estrecha. Somos amigos desde 2006. Y, por suerte, Ciudadanos es una familia y mis compañeros han estado conmigo durante este proceso. Se han alegrado tanto o más que yo por esta sentencia".

Cañas ha recordado que tras ser imputado no podía "ni mirar a los ojos" a sus padres, que rompieron a llorar, y que no dudó en dimitir pese a que el código ético del partido no lo obligaba.

"Yo creo que un representante público no puede estar bajo sospecha por un comportamiento inadecuado o ilícito. Yo no podía seguir participando en la vida política con una sombra de sospecha detrás".

Ahora, aspira a ser un ejemplo:

"Quiero demostrar que se puede volver a la política después de un caso así".

Sobre la situación en Cataluña, Cañas se muestra muy duro.

"Nacimos en 2006 advirtiendo lo que ha sucedido, cuando nadie nos creía. Los que respetamos las instituciones hemos estado siempre a la defensiva, pero ahora es un momento estupendo porque ya no existen engaños".

Su estrategia ahora es clara: plantar batalla.

"Hay que derrotar al nacionalismo porque es una enfermedad política que contagia al cuerpo social. Hay que ser más firmes que nunca, no virar nuestro rumbo".