Carlos Herrera estalla con el zapateril López Guerra y le manda al váter por mimar a dos asesinos etarras

Carlos Herrera ha estallado este 14 de febrero de 2018 contra la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por alinearse con la petición de dos etarras y sancionar a España con el pago a estos criminales de 50.000 euros por supuestas torturas.

El director de 'Herrera en COPE' ha recordado los hechos que produjeron la detención de los dos terroristas que un 30 de diciembre de 2006 acabaron con la vida de dos ciudadanos ecuatorianos tras poner una bomba en la recién estrenada terminal T-4 del aeropuerto de Barajas.

Primera providencia, es evidente que el Estado no va a dar 50.000 euros a estos dos asesinos, en todo caso se lo descontará de la indemnización que estos tíos tienen que pagar a las víctimas, cosa que no ha hecho ninguno de esa banda de criminales. Segundo, es particularmente llamativo y aberrante que el Tribunal traslade a los acusados la carga de la prueba. '¡Oiga, demuestre usted que no torturó'! Bueno, '¿y por qué no demuestra usted que no es un imbécil?'. '¿Y cómo demuestro yo que no soy un imbécil?' 'Pues de la misma manera en la que pruebo yo que no torturé'.