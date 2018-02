Losantos hace picadillo al "majadero e ignorante" de Sostres y deja un recadito a COPE

Salvador Sostres ha tenido que acabar la mañana del 15 de febrero de 2018 con un festival de pitidos en el oído del festival de palos que se ha llevado en la tertulia política en 'Es la Mañana de Federico' (esRadio).

Todo empezaba por el artículo que el periodista escribió en ABC hablando sobre el empresario trotskista Jaume Roures y sus traumas infantiles -Salvador Sostres: "Jaume Roures no es de izquierdas, ni catalanista, ni nada: solo es un ser dolorido"-.

Losantos, ni corto ni perezoso, le sacudió el primer mandoble al columnista del diario de Vocento y tertuliano en 'Herrera en COPE':

Eso es una estupidez. A mí el Sostres, el Postres o como se llame este tío siniestro, el que dice que el español era para hablar con la criada, que además es el ideólogo de la COPE. Me da igual lo que fuera la madre de Roures y me da igual lo que fuera la madre de Postres o Sostres o este tipo siniestro. A mí lo que me importa es la conducta civil de la gente.