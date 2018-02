Fernando Berlín pone alfombra roja a Roures para que insulte al Estado y a la guardia civil

Jaume Roures sigue inquieto en su poltrona. El magnate catalán le ha visto las orejas al lobo y ha retomado su estrategia de defensa desde que se vio en portada del diario ABC merced a un informe de la guardia civil--La Guardia Civil concluye que Roures, el millonario 'rojo', es "elemento capital" del separatismo en Cataluña--.

Para ello, Fernando Berlín, locutor de 'La Cafetera', le ha puesto alfombra, spa y barra libre (de café, que estábamos a primera hora de la mañana) para que el polémico productor catalán explique su verdadera implicación en el proceso independentista--Ignacio Camacho: "Roures convirtió la revuelta separatista catalana en un espectáculo retransmitido en directo"--.

El locutor le ha hecho una amable entrevista a Roures, que ha podido aprovechar la ventana que se le ofrecía desde Madrid para atacar a las fuerzas de seguridad, al mismo Estado (y sus cloacas) y a los tertulianos de la 'caverna' que le han puesto a parir desde que tuvimos constancia del dossier de la Benemérita--El País huele la sangre y aprovecha el momento de dificultad de Jaume Roures para publicar un perfil sobre él que da miedo--:

Estos han sido algunos de los titulares más incendiarios que ha soltado el susodicho--Bombo y platillo en la separatista TV3 para que el golpista Jaume Roures se tome una cobarde revancha contra la Guardia Civil --

En el documental se demuestra la existencia de aparatos paralelos y eso no gustó

Después, el 1-O abrimos un centro de prensa que albergó a 400 personas que explicaron lo que ocurrió.

Las imágenes que se vieron gracias a ello en la prensa mundial no gustaron al gobierno y nos acusan de haber montado ese centro de prensa. Lees el informe y es todo bastante ridículo, la guardia civil intuye que 'El Abuelo' soy yo.

Todo es ridículo e infantil.

Sorprendemente el informe tiene 176 páginas y la prensa solo habla de esas dos páginas en las que salgo yo y eso me hace sospechar de que hay un tipo de montaje

El problema es que todos los periodistas dieron a conocer la represión del gobierno y luego el señor Dastis hace el ridículo en la BBC y dice que esas imágenes son falsas. Ahora buscan cabezas de turco para pagar su inoperancia política y policial

El documental era tan claro que o pagábamos nosotros por lo que afirmábamos allí o Villarejo y Fernández Díaz pagan por lo que explicamos de ellos. A los jueces de hoy les preocupa más la independencia que las cloacas del Estado

No sé si esto tiene posibilidad de prosperar, está fuera de mi alcance, esto es 'La Escopeta nacional' y Berlanga. No me imagino a un juez del TS preguntándome si yo soy 'El Abuelo', pruebas no hay.

Esto sale en la prensa nacional que habla de dos páginas de 176 de todo el informe y aún así ningún medio de Madrid me ha llamado excepto tú. Todos esos que han abierto la boca para decir barbaridades y tonterías diversas en radio y tele nadie me ha llamado a mi.

Parece que estamos en la Stasi de la RDA ¿dónde está la libertad de expresión y creación?

Algunos confunden la Constitución con los principios fundamentales del Movimiento.