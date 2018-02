Carlos Herrera: "Rechazar al médico que solo habla castellano es una estupidez"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

¿Qué tal les va? Son las 08:00 de la mañana del lunes 19 de febrero de 2018. ¡Es un día maravilloso, maravilloso! Es lunes, no cabe más felicidad. Imagínense ustedes, si se hubieran levantado antes de las 03:00 de la mañana ahora serían las personas más felices del mundo, o lo hubieran sido durante esas horas, pero bueno...

Si lo han hecho antes de las 08:00, porque a estas horas hay que estar más que funcionando, bienvenidos a este día de febrero que hace el número 19, donde vuelven lluvias, que van a ser intensas en Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. En el resto de España habrá cielos despejados, quizá alguna nubecilla, algún trote de nubes por ese campo de azul de cielo.

Hay varias fotografías del día hoy. Incluso les diría que hay varios sonidos del día, como es lógico en todos los días. Los lunes saben que suelen ser menos... Los lunes hay que esforzar un poco más la imaginación por aquello de venir del fin de semana, pero el día de hoy tiene el nombre de una mujer que este fin de semana cantaba en el teatro de La Zarzuela de Madrid.

Es un ídolo pop. Un ídolo por excelencia desde hace muchos años además. Es una mujer que no ha escondido nunca el amor a su país; el amor sereno, racional, un tanto pasional también, compatible con todas las cosas y absolutamente homologable. Estaba cantando en ese recital, pidió a su pianista que interpretara una canción que nos une a todos, que desgraciadamente no siempre es muy acogida, pero que es muy hermosa, a la que ella le puso una letra después de haber estado dos años viviendo en el extranjero. Era el himno nacional y esa mujer es Marta Sánchez y enloqueció al teatro.

En otros países esto es una situación normal, qué decirles de los Estados Unidos donde antes de jugar un mundial de petanca aparece una figura local, un artista conocido a cantar el himno. En España, sin embargo, crea un revuelo. Un revuelo... En este caso ha sido un revuelo de aprobación, todo sea dicho.

Una superestrella pop que da un paso hacia la normalización del himno de su país. Una superestrella que nunca ha disimulado el amor al mismo, sin complejos, además. Y con una letra llena de nostalgia y de amor. Algunos dirán, "Bah, la que le espera. La rabia sectaria..." Bueno, tampoco tanto.

Son las 8 y 4 y la fotografía yo les decía, además de esta fotografía y este sonido hay otra fotografía. Es la fotografía de la vergüenza en Andoain, la localidad donde mataron, asesinaron, a Joseba Pagazaurtundúa, que ha recibido como si fueran unos héroes a los dos soplones que dieron la información para que el asesino de turno apretara el gatillo.

Estos tíos han estado dos años en la cárcel, Iñaki Igarategi e Ignacio Otaño. Entonces han llegado y 50 tíos les han preparado, pues eso, "aurresku", un pasillo de "ikurriñas", con pancartas, etcétera, etcétera. Habrá que preguntarse si eso, además de una burla cruel a las víctimas, una fotografía de la peor alcantarilla que pueda existir en España como es el mundo proetarra, es además enaltecimiento del terrorismo.

Y como les digo hay otras fotografías hoy que nos llevan a la manifestación en Mallorca de todos aquellos, bueno de todos aquellos no, de una representación de todos aquellos que no quieren, que están en contra, del futuro decreto que exige el conocimiento del catalán a los médicos para trabajar en la sanidad pública en las islas. Les daré un dato: tener un máster en Estados Unidos en cualquier especialidad se puntúa con un punto.

Saber catalán con nivel "c" con seis puntos. Cura igual un médico en catalán que en castellano. Sabe igual un médico en catalán que en castellano, pero rechazar a alguno, que incluso sepa mucho, porque su lengua habitual sea el castellano y porque acaba de viaja desde cualquier otra parte de España para instalarse en Baleares es, además de una sinrazón, es una canallada. Una auténtica estupidez.

Ayer se manifestaron., ya les digo, con el lema "los idiomas no salvan vidas, por una sanidad sin fronteras lingüísticas". La inmersión que esta Armengol, Francina Armengol, apoyada por lo peorcito de cada casa como por dos partidos que van de progres pero que son perfectamente reaccionarios como Més y Podemos, ha seguido la estela de la inmersión lingüística que, oiga, por cierto, se la inventó Jaume Matas, que cada palito aguante su vela.

El que la quiso cambiar fue Bauzá, que dijo vamos a estudiar en tres idiomas, en catalán, en castellano y en inglés. Bueno, y dijeron de todo, el mundo de la pedagogía progre sacaba unos argumentos que eran de absoluto, vamos, avergonzaba a cualquiera. Pero bueno, un disparate de arriaba abajo.

Y luego, ya saben, en el apasionante mundo de la relación que tienen los causantes, los promotores del golpe institucional y etcétera, etcétera de Cataluña. Del golpe de Estado en una palabra. Hoy corresponde a que declaren delante del juez las dirigentes de Esquerra y del PDeCat Marta Rovira y Marta Pascal. Luego mañana Artur Mas, luego Neus Lloveras.

Y el miércoles Anna Gabriel. Anna Gabriel la dirigente de la CUP, que son tan valientes, que no tenían miedo a nada, etcétera, etcétera, que lo primero que ha hecho es irse a Caracas, a Venezuela que... Hombre, ser abrazada por el régimen chavista es algo que le corresponde, donde encuentra su hábitat. Pero es que de ahí se ha ido a Ginebra, a Suiza.

¿Qué hace esta tía en Suiza? Pues buscarse un abogado. ¡Qué curiosidad que todos estos siempre se buscan a abogados de etarras! Un abogado de etarras que no es nada barato, por cierto, eso invita a preguntar quién le paga a esta ese señor para que le lleve sus cosas, y está pensando si viene o no a declarar el miércoles. Pues seguro que le pasa como a Marta Pascal y a Marta Rovira.

Si el fiscal no pide prisión para ellas y el juez, por lo tanto, no las encarcela, pues igual se anima. Si, desde luego, el juez toma esa decisión, que le repito solo puede tomarla si se la pide el fiscal, un juez no encarcela por sí mismo, lo hace a, puede denegar la prisión que pida el fiscal, pero no puede encarcelar si el fiscal no se lo pide. Es decir, que en función de lo que diga el fiscal ya veremos si esta viene o no viene porque la suerte que corran las "Martetas" para ella es fundamental.

Bueno, y hoy sabemos si sale Luis de Guindos vicepresidente del Banco Central Europeo o el candidato del PSOE, que es el irlandés Philip Lane.