Twitter le canta las cuarenta a Elisa Beni y a Julia Otero por sus lloriqueos con el peligro que según ellas corre el catalán

Primero fue Elisa Beni, que en un artículo en eldiario.es, se preocupaba mucho por la situación en la que podría quedar el catalán en Cataluña toda vez se impusiera el "rancio rodillo centralista" del Gobierno y del 155--El Gobierno de España planea que se cumpla por fin la Ley y se pueda estudiar en castellano en Cataluña--.

Beni criticaba en su escrito que Rajoy y Rivera estaban protagonizando una "pugna voraz y antropófoga" para "llevarse una tajada electoral a costa de usar las lenguas como espadas y no como sogas húmedas"--El 'indepe' que quiere matar a los padres de los alumnos que estudien en castellano--.

Luego vino Julia Otero, que se deshizo en elogios al artículo de su colaboradora en 'Julia en la Onda' y explicaba en su tuit que ella era "de lengua materna, gallega, educada en castellano y criada en un barrio de Barcelona que me permitió aprender catalán". Y decía que--El frívolo argumento del 'pedecato' Campuzano para negar que haya padres que no puedan escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña--:

Mis tres lenguas son mi tesoro. ¿Por qué algunos defienden el derecho a no saber?--Carlos Herrera: "Rechazar al médico que solo habla castellano es una estupidez"--

Buen artículo @elisabeni ! Soy de lengua materna, gallega, educada en castellano y criada en un barrio de Bcn que me permitió aprender catalán. Mis tres lenguas son mi tesoro . ¿Por qué algunos defienden el derecho a no saber? https://t.co/T0L48vXQks — Julia Otero (@julia_otero) 18 de febrero de 2018

Y como colofón, Twitter, que les aclaró, sobre todo a Otero, algunos conceptos que parece ser que les bailan:

Porque querida Julia, tu educación como la mía dista mucho del modelo de educación que se imparte hoy en día en Cataluña . Porque nosotras si tuvimos el equilibrio en las aulas, en las materias y en el temario. Porque estudiar el 80% en catalán no es igualitario ... es otra cosa — Martinez (@cositasmartinez) 19 de febrero de 2018

No tergiverse, señora. Se trata de elegir libremente el idioma en el que quieras educar a tus hijos. Se ve que la libertad no va con usted. — Marizombi (@DirtyHarry155) 19 de febrero de 2018

Julia ,se llama LIBERTAD de elegir y no anular la otra lengua, no manipules!!! — teresa Ortiz (@teteoazpiroz) 19 de febrero de 2018

No dramaticemos con demagogia. No se trata de eso. Más tiempo para el castellano no implica ese resultado — Arantxa Ortega Aznar (@aznar_arantxa) 19 de febrero de 2018

Nosotros defendemos el derecho a escoger los idiomas que queremos estudiar, cosa que Usted nos quiere quitar. Se llama mentalidad dictatorial lo suyo. — Luis Gil Alonso (@LuisGilAlonso) 19 de febrero de 2018

La gente que habla de "conservar las lenguas" no se preocupa de conservar la libertad: las lenguas no tienen derechos, las personas sí, y aquellas que quieren elegir el español, por sentimentalismo o por utilidad, no pueden. — Alitina 🇪🇸 🇻🇪 (@guajalicia) 19 de febrero de 2018

Si la libre elección de español vehicular y catalán como 2ª lengua es para Vd. el derecho a no saber —catalán, asumo— y exige el modelo contrario obligatorio de catalán vehicular y español 2ª lengua, entonces defiende la imposición de no saber español. — Justo Egosoy (@JustoEgosoy) 19 de febrero de 2018

Defendemos el derecho a la LIBRE elección de lengua vehicular. Y que cada uno elija la que crea oportuno. — Artemio Payá Romá (@artemiopayar) 19 de febrero de 2018

Saber es buenísimo, lo que no es tan bueno es obligar e imponer, así como no dejar saber. El español no se aprende viendo sálvame, ni con dos horas semanales de español. Quieren hacer nacionalismo con la lengua y eso es muy peligroso. — Joaquín Vázquez (@joacovaz) 19 de febrero de 2018

Pregúntelo a quienes no permiten que unos padres libremente elijan la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos. El saber no nace del veto a una lengua ni de conculcar derechos. — Carloastur 🇪🇸 (@carloastur) 19 de febrero de 2018

Que un idioma cooficial sea requisito excluyente para el acceso al empleo público en sanidad es discriminatorio. en el resto del país no se excluye.con carencias de personal sanitario y ahora quieren esto?perder más profesionales de antemano? — Mamen Marín (@MamenMarin) 18 de febrero de 2018

Lo dices por las limitaciones al castellano en colegios y en el acceso a trabajo no? — Beatriz Castro (@becaristi) 18 de febrero de 2018

Justamente por defendemos el derecho a saber e intentar que ese saber sea bueno

Lo que pedimos, es una elección o una equiparación de las dos lenguas cooficiales, si el catalán se puede aprender cómo Ud en el barrio, q problema hay en el elegir el castellano como lengua materna — Teresa (@ilusoaluso) 18 de febrero de 2018

Fueron algunos de los comentarios que recibieron, aunque hubo otros usuarios, portando mayoritariamente lazos independentistas, que les jalearon.

