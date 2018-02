Carlos Herrera le mete un buen hachazo capilar a la cupera Gabriel: "Ahora es tan pija que se parece a Rita Maestre"

Carlos Herrera le ha sacudido de lo lindo a Anna Gabriel y su 'metamorfosis' física desde que optó por escapar de las garras de la Justicia española para irse primero a Venezuela y luego esconderse y pedir asilo político en Suiza.

El presentador de 'Herrera en COPE' daba este 21 de febrero de 2018 unas pinceladas de humos sobre ese cambio de la cupera, una modificación meramente estética:

Recuerda que lo de retocarse el peinado debe ser una táctica de todos los separatistas:

Es lo primero que hizo Puigdemont cuando llegó a Bélgica, ¿no?. Descorrerse la cortina y peinarse, vamos, fundamentalmente. Pues aquí es lo mismo que ha hecho Anna Gabriel en Suiza: abandonar el feísmo, ponerse desodorante, vestirse un poquito de Chanel. Es tan pija que parece Rita Maestre. Ahora que, en el fondo, cuando la mona se viste de seda mona se queda, ¡eh! Toda la vida rebelde, toda la vida antisistema, toda la vida reivindicando la tribu, y tal y cual. Y ahora, pasa por la peluquería, abandona el feísmo y pide, va a pedir seguramente, asilo político en Suiza. ¿En Suiza? Sí, bueno, vamos a ver. El juez del Supremo Pablo Llarena mantiene la citación a las nueve y media a la que ya ha dicho ella que no va a acudir. En fin, habla de conflicto, que es una perseguida política, que corre el riesgo de no tener un juicio justo. Las mentiras de siempre.

Da lo motivos por los que Gabriel ha escogido Suiza y que, evidentemente, tienen que ver con la ausencia de equivalencia con la justicia española para unos determinados delitos:

¿Por qué ha elegido Suiza? Porque aunque sea territorio Schengen no es Unión Europea. Es decir, allí la eurorden no funciona. Si mañana pide su extradición el juez Llarena digamos que el caso es más lento de lo que parece y además Suiza te extradita siempre que el delito por el que tú, del que tú acuses a esa persona, esté contemplado en la legislación de Suiza. Y la rebelión y la sedición no está contemplada en Suiza.