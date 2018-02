Losantos deja temblando a laSexta con un palo a la reivindicativa Pedroche: "Tú cobras cinco veces más que Chicote por salir semidesnuda"

Federico Jiménez Losantos tenía este 22 de febrero de 2018 la mesa de trabajo llena de asuntos a los que meterle mano. Desde su víctima predilecta en los últimos meses, el ministro de Educación y Cultura, Méndez de Vigo, pasando por la polémica generada por la obra 'Presos Políticos' y acabando con las reivindicaciones salariales para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.

Sobre este último asunto, el director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) le metía una buena somanta de leches a la colaboradora de 'Zapeando' (laSexta) Cristina Pedroche, por hablar de una equiparación salarial que, por ejemplo, pareció olvidar el 31 de diciembre de 2017 en las Campanadas de Año Nuevo desde la Puerta del Sol.

Añade:

Esta hablando de la igualdad. Si tú no sabes nada, ni de la Historia de España, ni de la lucha de mujer por su derechos, por la igualdad, no por la desigualdad. Tú no te has leído ni 'La Mujer en España', de Pardo Bazán. Tú no te has leído nada, no sabes nada, ni de la lucha de las mujeres, ni de la lucha de los curas. Que ha habido curas, empezando por Feijoó, luchando por la igualdad de los hombres y de las mujeres hace siglos. No sabes nada, pero no renunciáis a dar clase de todo. ¡Qué gentuza!