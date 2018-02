Bea Talegón se gana el mendrugo de pan de los medios catalanes elevando a categoría de noticia un chismorreo de patio de colegio

Beatriz Talegón y Ana Pastor han coincidido en la mañana de este 23 de febrero de 2018 en la tertulia que la emisora catalana RAC1 ha emitido desde Madrid--¡Menuda jurista estás hecha, Talegón! La abogada rebaja las amenazas de muerte al Rey a una simple opinión--.

En un contexto en el que tanto el presentador Jordi Basté como el resto de tertulianos han transmitido a la audiencia (en su mayor parte, obviamente, catalana) que no todos en España somos unos malvados, ha destacado por encima de todos la catadura moral de Talegón elevando al nível de escándalo lo que no pasaría de anécdota.

Talegón ha tenido el papo de incluir en su anécdota -por la que supuestamente unos cuantos niños cantan en el colegio "muerte a Puigdemont"- la censurable frase de "y luego dicen del adoctrinamiento en la escuela catalana".

Ana Pastor, de laSexta, parecía escandalizada. Aunque por lo menos ella ha matizado a las palabras de su compañera que "yo por lo menos en Madrid eso no lo he vivido".

Así de escandalizada estaba Talegón con el asunto:

Bea Talegón: Se está generando una paranoia. Lo voy a decir. Un amigo mío es profesor en un colegio, privado para más datos, y los niños cantaban 'Muerte a Puigdemont'. Hay que llamar a la calma Ana Pastor: ¿Sabes el sitio? ¿no es un bulo? Bea Talegón: Sí, un colegio privado. No lo es porque el profesor es familia mía y tuvo que hablar con la directora Ana Pastor: ¿Lo ha denunciado? Bea Talegón: Sí. Así fue. Tanto rollo con el adoctrinamiento de la escuela catalana y resulta que hay que darle un toque a los padres de los niños de este centro, ¿qué estarán mamando en casa para que la gracieta en clase sea esto?

"Esta es la consecuncia de no saber canalizar el mensaje democrático y también desde los medios de comunicación como responsables", remató la ex militante del PSOE y ahora cercana a las tesis separatistas, lo que el ha hecho hacerse un hueco en tertulias de medios catalanes y catalanistas como la mencionada RAC1 o la pública TV3.