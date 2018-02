De Páramo se troncha en la jeta de Campuzano porque el 'pedecato' es incapaz de llenar 30 segundos con aspectos positivos del 'procès'

Fernando de Páramo, de Ciudadanos, dejó, por enésima vez, retratado al portavoz del separatista y corrupto PdeCAT, Carles Campuzano en la mesa política de 'Hora25' de la SER--Más de 3.000 empresas han llevado su sede fuera de Cataluña desde el referéndum ilegal del 1-O--.

El modus operandi fue muy firme. De Páramo retó a Campuzano a que le dijera solo una cosa buena que había traído el desafío independentista.

Le valía con una sola. La moderadora del espacio radiofónico en la emisora de Prisa, Àngels Barceló, le concedió 30 segundos. Y le sobraron. El del partido naranja se tronchaba de su rival.

De Páramo: La fuga de empresas, que Artur Mas, otro genio de la predicción, pronosticó que no se iría ninguna; la pérdida de la Agencia del Medicamento en Barcelona, el peligro que corre el Mobile World Congress tras lo vivido...el procés a Barcelona solo le ha traído cosas malas.

Dime una, solo una cosa buena

Campuzano: Aquí el amigo Páramo me pedía que dijera algo positivo y mira, lo más positivo sería que el programa de Aznar y Rivera comparten de la liquidación del autogobierno ha fracasado.

No sabemos que nos deparará el futuro pero lo que Aznar y Rivera comparten que es volver a la situación previa de 1977 eso seguro que ya no va a pasar

De Páramo: Ha costado ¿eh? ¿Te ha costado encontrar algo positivo? Has tenido que hablar de Albert. Te ha hecho un favor Àngels dándote solo 30 segundos

Campuzano: No no, lo más importante...

De Páramo: Pensaba que me harías una lista de cosas positivas

Campuzano: No no, si Àngels me da tiempo podremos profundizar