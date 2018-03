El bombazo que prepara Daniel Gavela para la nueva SER tiene nombre: Gemma Nierga

Tal y como les ha contado Periodista Digital, Manuel Mirat, consejero delegado de Prisa, ha posibilitado la vuelta de Daniel Gavela (León, 1948) a la dirección general de la Cadena SER, en sustitución de Vicente Jiménez, un cargo que ya ocupó y que supone el regreso de un hombre de la vieja guardia de Jesús Polanco a la emisora estrella del Grupo PRISA (La 'amenaza Herrera' provocó que la SER se dejase de experimentos fallidos y volviera a confiar en Daniel Gavela).

Con la vuelta de Gavela, la Cadena SER quiere recuperar los éxitos de antaño. Tal y como reconoce el Grupo PRISA:

"Con el ahora rescatado director general, la cadena pasó de 2,8 millones a 5,7 millones (récord vigente de la radio) y todos sus programas se situaron como líderes de audiencia las 24 hora del día".

Y para recuperar impulso fuentes internas de la SER han asegurado a Periodista Digital que Daniel Gavela está meditando seriamente recuperar a uno de los estandartes de la cadena y que fuera despedida al final de la pasada temporada de manera sorprendente: Gemma Nierga.

La periodista catalana era despedida abruptamente en verano de 2017 de ‘Hoy por Hoy', programa que presentaba junto a Pepa Bueno desde el año 2012 (Nierga deja salir su desgarro con la SER: "No la pongo nunca, no me apetece oírla").

Antes había llegado a la SER, en el año 1987, para dirigir el nocturno `Hablar por Hablar', programa que abandonaba para dirigir ‘La Ventana' desde el año 1997. Con adiós al programa matinal de la SER, Nierga cerraba una trayectoria de 30 años en la emisora de Prisa (Ana Rosa Quintana ficha a Gemma Nierga y Gloria Lomana para competir con Ferreras y los demás ).

Según las fuentes consultadas, Gavela quiere recuperar a Gemma Nierga para la próxima temporada y podría volver a colocarla al frente de ‘Hoy por Hoy' en esa nueva política de Prisa de "si algo funciona para qué cambiarlo".

Y es que tras la salida de Nierga el EGM no ha hecho más que castigar las mañanas de la SER que han ido en caída libre sucesivamente oleada tras oleada llegando a perder casi 100.000 oyentes.