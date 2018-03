Puigdemont imita a Monedero y desliza una venenosa insinuación sobre "los usos y costumbres" de Albert Rivera

¿Qué pretendía decir el fugado Carles Puigdemont sobre los "usos y costumbres personales" de Albert Rivera durante su conversación con Jordi Basté en la mañana de este 2 de marzo de 2018?--Rivera se arruga ante Monedero y le perdona por haberle acusado de cocainómano--.

El ex presidente de la Generalitat se ha dedicado a hacer insinuaciones sobre el líder de Ciudadanos aunque cuando luego Basté le ha pedido que aclarase un poco más en qué sentido iban sus dardos ha preferido no meterse en más líos--Monedero no aprende y vuelve a 'colar' el nombre de Albert Rivera en una interminable entrevista sobre drogas--.

La frase de la polémica, durante la entrevista celebrada en Bruselas con el número 1 del PdeCAT, era esta: "No haré ningún comentario sobre Albert Rivera, ni sobre cómo han financiado la campaña, ni sobre sus usos y costumbres personales".

Un comentario no exento de malicia y de interpretaciones teniendo en cuenta que el líder de Ciudadanos, algo que Puigdemont sabe muy bien, ha sido víctima de una campaña difamatoria, iniciada por Juan Carlos Monedero, en el que se le acusaba de consumir cocaína.

Basté quiso detenerse en ese punto, aunque Puigdemont pudo escurrir el bulto y no meterse en un jardín de proporciones considerables. El veneno ya estaba fuera:

Basté: ¿Ha dicho usos y costumbres personales? Puigdemont: No sé, no sé, como se han abalanzado tanto sobre mí yo no lo haré Basté: ¡Hombre! ¡¡Pero usos y costumbres personales!!

Pero el veneno ya estaba fuera. En Twitter dictaban sentencia:

