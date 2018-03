Carlos Herrera: "Un hombre de Calzada de Calatrava no se levanta pensando en cómo joder a un catalán"

Carlos Herrera, periodista y presentador de "Herrera en COPE", ha participado este sábado en el programa "Converses" de COPE Cataluña.

Hablando en un perfecto catalán, el comunicador ha reivindicado durante su entrevista el papel del periodismo como fuente imprescindible de información.

En relación al creciente uso de las redes sociales, ha afirmado también que éstas "son interesantes para distraerse, conocer gente o mantener algún tipo de debate" si lo permiten, pero defiende que "la información debe venir dada por los medios de comunicación".

Sobre las redes advierte que "muchas veces son un patio donde sacamos la cabeza y decimos la primera tontería que nos viene a la cabeza".

Herrera ha enviado tres consejos a todos los que quieran estudiar o dedicarse al periodismo. Primero, "que lo piensen bien" y, segundo, "que no pierdan nunca la curiosidad para saber cómo pasan las cosas, por qué suceden, y si las cosas son tal como las hemos visto o no".

Por último, ha recordado que "el oficio del periodista no debe mirar nunca el reloj".

Carlos Herrera ha hecho un repaso por su carrera radiofónica. Precisamente, una parte de sus inicios como locutor tuvieron como escenario Cataluña.

Tras su debut en Radio Sevilla en 1977, el periodista pasó por los micrófonos de Radio Mataró y Radio Miramar. Fue en estas emisoras donde entró en contacto con el catalán. Aunque no es habitual oírle hablar en este idioma, y menos en la radio, domina la lengua, que aprendió a hablar "en la calle".

A pesar de ser una de las voces de referencia de la radio española, considera que con toda la gente que hay haciendo programas, si se sintiera "el último mohicano, sería un poco pretencioso".

Sin embargo, piensa que para poder elaborar un programa del llamado "modelo contenedor", que va desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde aproximadamente, "es necesario ser muy polivalente".

Después de más de 40 años de profesión, Herrera no se plantea dejarlo porque necesita participar de la creación radiofónica y no se concibe a sí mismo como oyente.

"Con el tiempo, un día, en al levantarse, pondría la radio y pensaría: no, no, no, ¡esto no se hace así! Yo no puedo ser oyente".