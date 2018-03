Así es la 'feminista' Julia Otero: Isabel San Sebastián cuenta como la de Onda Cero la vetó de su programa

Julia Otero, esa periodista que va de defensora de las esencias feministas y poniendo falta a quienes osen a no seguir los mandatos del colectivo que el 8 de marzo de 2018 va a secundar la huelga feminista, tiene una curiosa forma de apoyar a las de su género.

La historia la cuenta este 7 de marzo en la tertulia política de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) Isabel San Sebastián, que recuerda como la de Onda Cero fue capaz de ponerse de perfil cuando la emisora la vetó del programa de la gallega 'Julia en la Onda'.

Así lo contaba la hoy columnista de ABC, empezando por el rifirrafe tuitero de Otero con la periodista Cayetana Álvarez de Toledo -El rabioso ataque tuitero de Julia Otero contra Cayetana Álvarez de Toledo por no secundar el paro feminazi-:

Cayetana colgó hace un par de días un tuit en el que decía que le huelga feminista le parece un disparate y enlazaba al manifiesto o a un artículo. Ante ese tuit, Julia Otero, nuestra insigne colega, le contestaba que "el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los oprimidos" (Simone de Beauvior). A mí la cosa me llamó especialmente la atención y le contesté: "¿Esto vale también para el opresor de la libertad de expresión y los oprimidos que sufren sus vetos? Tú sabes a qué me refiero".

Federico Jiménez Losantos, Cristian Campos y Ana Samboal se quedaron estupefactos ante la reacción de San Sebastián y ésta les sacó rápidamente de dudas:

Julia Otero, hace años, cuando se cerró ABC Punto Radio, me ofreció un trabajo en su programa. Me lo ofreció en firme e incluso llegamos a ponernos de acuerdo en una fecha de arranque y tres días antes me llamó para decirme que la cadena le había dicho que me habían vetado y que, por tanto, su oferta ya no estaba en pie, pero que seguiría luchando por mi libertad...¡y hasta hoy!.