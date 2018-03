Jiménez Losantos aniquila la demagogia de Julia Otero y otras periodistas ilustres que patalean porque no hay mujeres en la dirección de los medios

Federico Jiménez Losantos ha cogido por la solapa, con motivo de la huelga feminista de este 8 de marzo de 2018, a todas aquellas que se han puesto a hacer demagogia bajo la etiqueta #lasperiodistasparamos--Cayetana Álvarez de Toledo responde con un tremebundo artículo al ataque de la "totalitaria" Julia Otero--.

Razona la estrella de esRadio que, entre ellas, hay muchas periodistas con posibles, como por ejemplo Julia Otero, feminista convencida que no ha tenido reparos en criticar a otras mujeres que no van a secundar los paros, que mucho soltar demagogia por la boca pero si tanto les molesta que no haya mujeres en los puestos directivos de los medios de comunicación..., ¿a qué esperan para fundar uno ellas?--Así es la 'feminista' Julia Otero: Isabel San Sebastián cuenta cómo la de Onda Cero la vetó de su programa--.

En su editorial de las 6 de la mañana ya avanzaba esta idea--El rabioso ataque tuitero de Julia Otero contra Cayetana Álvarez de Toledo por no secundar el paro feminazi--:

¿Pero qué es eso que hoy se pierdan millones de horas de trabajo porque hay un grupo de femicomunistas y feminazis montan un pollo en las televisiones, en las radios y en los periódicos? ¿Ahora ya los premios Goya llegan al periodismo?

Posteriormente, a las 7 la desarrollaba así:

¿Por qué todas estas patateras que andan quejándose que no están en el staff, por qué no fundan periódicos? ¿por qué no funda radios? ¿por qué en vez de obligar a las mujeres a decir lo que no quieren ser, por qué no fundan empresas? Hay que echar a todas las mujeres que sobran? Si vamos a la igualdad vamos a la igualdad. Hay más mujeres médicos, jueces, profesoras...hay más mujeres universitarias. El fracaso escolar es el doble en los hombres. Que vivimos siete años menos. ¿Qué igualdad me están contando a mi estas petardas, la Penélope Cruz? Qué manía la de la gente lo que tiene que decir y pensar. Pues la única manera que tiene la gente de defenderse es fundar sus propios medios. ¿Estamos dispuestos a defender la igualdad y la propiedad? Lo que pretenden es la desigualdad programada para que una idiota pase por delante de una lista y un listo. El que busca cuotas es porque no vale y no quiere trabajar. ¿Por qué hay más jueces mujeres que hombres? Porque trabajan, porque es complicado aprobar esa plaza.

"Lo de los medios está muy degradado. Qué cosa tan repugnante. [...] ¿Queréis entrar en el staff? Fundad un periódico, te juegas tu dinero, creas puestos de trabajo y lo haces. ¿Alguién te lo impide? No, nadie. ¿Pero no os quejáis que no hay empresarias de la comunicación?".

Y finalizó así: "¿por qué estas 'Ayatollah' del periodismo bolchevique no crean medios? Que se apuesten su dinero, y su esfuerzo, y su estrés, y vivan siete años menos"