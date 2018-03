La hemeroteca deja con el culo al aire a Julia Otero y a su feminismo de postureo

Julia Otero no siempre fue tan beligerante a la hora de defender a las mujeres, tal como puntualizó otra periodista famosa, Isabel San Sebastián, en los micrófonos de Federico Jiménez Losantos en esRadio.

En referencia a la enganchada que ha mantenido estos días Otero con Cayetana Álvarez de Toledo, San Sebastián recordó:

"Cayetana colgó hace un par de días un tuit en el que decía que le huelga feminista le parece un disparate y enlazaba al manifiesto o a un artículo. Ante ese tuit, Julia Otero, nuestra insigne colega, le contestaba que 'el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los oprimidos' (Simone de Beauvior). A mí la cosa me llamó especialmente la atención y le contesté: '¿Esto vale también para el opresor de la libertad de expresión y los oprimidos que sufren sus vetos? Tú sabes a qué me refiero'".

Por si alguien no lo sabía, San Sebastián se encargó de recordarlo:

"Julia Otero, hace años, cuando se cerró ABC Punto Radio, me ofreció un trabajo en su programa. Me lo ofreció en firme e incluso llegamos a ponernos de acuerdo en una fecha de arranque y tres días antes me llamó para decirme que la cadena le había dicho que me habían vetado y que, por tanto, su oferta ya no estaba en pie, pero que seguiría luchando por mi libertad...¡y hasta hoy!", según recoge ESdiario.

VÍDEO DESTACADO: Julia Otero se desmorona en directo