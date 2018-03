El brutal mensaje de la madre de Gabriel sobre la asesina de su hijo: "Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo"

Patricia, la madre de Gabriel, dejó un mensaje sobrecogedor este 12 de marzo de 2018, apenas horas después de que se hallara el cadáver de su hijo, el pequeño Gabriel de 8 años que llevaba más de una decena de días desaparecido.

Lo hizo esta abatida mujer en más de una emisora de radio, y en todas ellas mandó el mismo mensaje, tan valeroso como difícil. Hablando para la cadena COPE con Carlos Herrera, pidió Patricia que la imagen de Gabriel quede por encima de la de su asesina, que llena ahora todos los medios de comunicación:

Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a Gabriel, con las conciencias de las buenas personas, de las que no creen en las cosas malas ni en la injusticia. Y me gustaría que esto quedara así, porque están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte y con maldad. Y yo sé que la rabia la tienen dentro como yo, pero yo pido que lo transformen en otra cosa, en decir que creemos en la buena gente. Y que no aparezca la foto de esta mujer en ningún lado, porque no se lo merece.

Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo y los mensajes de esperanza.