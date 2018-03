Losantos carga contra el buenismo de 'PreEscolar' y 'Gorilas' con la asesina de Gabriel Cruz: "¡Da asco!"

Federico Jiménez Losantos se ha tirado a la yugular de esa parte de la izquierda mediática que ha considerado que no se debe cargar las tintas sobre la asesina del pequeño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada.

El director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) se ha referido a periodistas como Ignacio Escolar o Antonio García Ferreras que enseguida han corrido a poner paños calientes y a quejarse de que a la autora del crimen se la está mancillando por ser mujer, negra e inmigrante.

Losantos disparaba directamente contra toda esa tribu del buenismo:

Lo cierto es que la asesina ha confesado y cuanto más confiesa, más asco da y más asco da los que siguen haciendo el caldo gordo. ¿Qué discurso de odio? ¿Pero cómo no vas a odiar a una tía que mata con un hacha y luego estrangula al niño? Vamos, si no la odias es que te gusta mucho el crimen. ¡Ayy, dicen, odia al delito y compadece al delincuente! Esa mamarrachada, que es una mamarrachada buenista, ya estaba caducada antes de hacer el yogur.

Y proseguía:

¡Ayy, que no se puede odiar! Pues yo veo a la izquierda odiando todo el día. Desde Atapuerca hasta la actualidad. Se ve que hay unos que tienen derecho al odio y otros que no. La izquierda puede odiarlo todo y está muy bien. Los que no somos de izquierda no podemos odiar nada. ¿Por qué? Porque no somos personas. De hecho, nuestro ADN nos invalida para prácticamente todo.