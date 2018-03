Carlos Herrera deja a la altura del betún al "animal" del PSOE que politizó la memoria de Gabriel

Carlos Herrera ha hecho coincidir este 16 de marzo de 2018 su editorial de 'Herrera en COPE' con su artículo en ABC.

El periodista almeriense se ha mostrado especialmente indignado con el nefasto portavoz socialista escogido para el pleno del 15 de marzo de 2018 donde iba a procederse a dar vía libre a la derogación de la prisión permanente revisable, Juan Carlos Campo.

Herrera, desde el primer minuto y desde el primer renglón dejó claras sus intenciones:

El de COPE entiende que pueda producirse debate en torno a la prisión permanente revisable, pero lo que no tolera es que el intercambio de opiniones de paso a posturas torticeras:

La PPR es, como todo, discutible: seguramente existen razonamientos técnicos que la aconsejen o que no, que indiquen su eficacia o no, que apoyen su práctica o no, pero difícilmente puede ser rebatida con una intervención bajuna, miserable y vergonzosa como la que ha personificado este infame diputado que solo merece el desprecio de la gente honrada, sea socialista o no. Campo ha vomitado barbaridades que han desembocado en insultar a los padres de hijos asesinados presentes en la tribuna de invitados, a los que ha tomado por pobres tontos, por peleles manejados por el Gobierno, por indocumentados primarios que tan solo buscan saciar sus ansias de venganza.