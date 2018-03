Losantos señala a la mano negra de Soraya de filtrar a Nacho Escolar el caso del máster de Cifuentes: "Es el Gobierno de laSexta"

Cristina Cifuentes ha facilitado el boletín de notas del máster en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid se matriculó en el curso 2011-2012 varias horas después de la polémica desatada por su presunta falsificación.

Según el expediente de la Universidad Rey Juan Carlos, la entonces delegada del Gobierno superó todas asignaturas al término de aquel año académico. ¿Pedirá disculpas Nacho Escolar por difundir 'fake news' desde su periódico?

No solo no pide disculpas sino que ahora eldiario.es (que se olvida de su acusación sobre las notas falsas, algo que la propia Cifuentes ha desmontado) sino que ahora el problema es de dónde sacó el tiempo para terminar un máster de 600 horas lectivas en ocho meses, unas 15 horas semanales. "¿A cuántas clases asistió?", se pregunta Escolar.

Escolar acusa ahora a Cifuentes de haber pagado dos veces la matrícula para defender una trabajo de fin de máster que supuestamente ya había aprobado:

Según publica este 22 de marzo 2018 'eldiario.es', Cristina Cifuentes pagó el importe necesario para presentar el trabajo de fin de máster cuatro meses después de, según lo declarado este miércoles por la presidenta, haberlo aprobado.

El entorno de Cifuentes ha facilitado ahora su boletín de notas. En él se aprecia que la alumna superó todas las materias en el año lectivo en el que se matriculó, incluida la de La Financiación de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, una de las que figuraba como no evaluadas dos años después a pesar de que, según este documento, en ella obtuvo un 7,5.

Federico Jiménez Losantos este 22 de marzo 2018 desde los micrófonos de esRadio ha señalado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de ser la mano negra detrás de las filtraciones del caso del máster de Cristina Cifuentes a Nacho Escolar.

"A Soraya (que es Montoro, que es Mariano) le estorba Cifuentes en Madrid. Porque si Mariano va a las generales, necesita hacer hueco en Madrid. Ahora sale Escolar, la mano de laSexta, que ha inventado dos asignaturas que no aprobó, etc... 'Prescolar' dice que tenemos pruebas... Siempre es lo mismo. Es Soraya. ¿Quién filtra la declaración de la Renta de Esperanza Aguirre? Soraya. ¿Quién llama a los medios el día de la detención de Rato? Los de Aduanas de Montoro. ¿Quién llama a la prensa? María Pico, es decir, Soraya. ¿Quiñen hizo lo de Soria? Soraya. ¿Quién filtró las fotos del narco con Feijóo? Soraya. Los del PP no pueden ser más tontos. Cuando los comunistas dicen algo, es mentira porque solo es para destruir al otro. Pero no lo entienden. Ayer el espectáculo fue grotesco con Maíllo apuñalándo a Cifuentes..."