José Antonio Abellán 'el Baby': "Carlos Herrera no habría fichado por COPE sin sus 200 emisoras pirata"

José Antonio Abellán 'el Baby' ha vuelto y con más peligro que un mono con una cuchilla de afeitar.

Exactamente un año después de su histórica rueda de prensa para denunciar los postes piratas y los incumplimientos en la adjudicación de licencias a la Cadena COPE, se tira de nuevo en plancha, reitera sus tremendas sus acusaciones yasegura contra con 'nuevas pruebas', para repaldar lo que califica de "una de las mayores golferías" en la historia de los medios de España.

En una charla de más de una hora con Fernando Cano de El Español, Abellán acusa a la emisora de tener políticos y funcionarios comprados, pero además habla del futuro y presente de su proyecto 4G y hace un exhaustivo análisis de los que hasta hace pocos años fueron sus hábitats profesionales: la radio generalista, la musical y el periodismo deportivo.

"Yo llevo 40 años en esto y en mi vida he perdido un juicio", nos dice. Abellán no se calla nada, no teme entrar en charcos y dispara. Una hora en que tiró a todos los blancos: autononomías, administración, el Gobierno, la Ser, Onda Cero, Vocento, Unidad Editorial, Mediaset, los directivos de Cope, los obispos, Manolo Lama, Paco González. Abellán tiene para todos y reparte para todos. Ésta es su verdad.

"Me hicieron mucho daño durante años, me acosaron y me arrinconaron sin posibilidad de tener ningún tipo de trabajo hasta que me lo monté por mi cuenta. A partir de ahí la tela de araña que tejen Cope y Mediaset teniéndome un año entero sin poder vender publicidad fue terrible. Lo denuncié entonces, pero no ha pasado nada, absolutamente nada".

Para explicar que no haya pasado nada, que los medios de comunicación no le presten ni la mínima atención y que no se haya abierto ninguna investigación, Abellan encuentra una clara razón:



"La Iglesia se gasta mucho dinero en publicidad, por lo que si tú cuentas determinadas cosas y preguntas por cosas conflictivas, te retiran la asignación anual. Y a otros que se portan muy bien como Mediaset, les premian". "De hecho, es curioso ver los anuncios de "la X" de la Iglesia en el Sálvame o en Mujeres, Hombres y Viceversa. Con todos mis respetos para estos programas no tienen un perfil para las campañas de la Iglesia. No había ocurrido nunca, pero ahora a Mediaset le pagan los favores con campañas salvajes de publicidad. Y nadie les reprime, nadie dice nada".

VÍDEO DESTACADO: Entrevista completa a José Antonio Abellán