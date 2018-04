Losantos, endemoniado con Aguado por su cobarde ataque a Cifuentes: "Parecéis podemitas de derechas"

Federico Jiménez Losantos sacó a pasear este 5 de abril de 2018 sus demonios contra el líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, por recular a última hora y 'cambiar' la petición de moción de censura por la comisión de investigación a Cristina Cifuentes a cuenta de su polémico máster.

El director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) no se cortaba un pelo con el "campanudo" Aguado:

Ya vieron que después de lo campanudo que se puso Supermán Aguado como dio marcha atrás. Ayer, moción de censura del PSOE. No tiene nada que perder y Fray Gabilondo presenta su moción de censura con la horda podemita aullando detrás. Ni un minuto más, decía Irene Montero y Errejón se largó a Bolivia para que no le recordaran el trinque de su 'beca black' de la Universidad de Málaga. ¡Qué jeta! O 'Moneydero', sancionado por la Complutense por cobrar el sueldo de la Universidad sin declarar que estaba trincando de Venezuela. Eso es Podemos. Pues con eso van a la moción de censura.

Losantos se preguntaba:

¿Y qué hace Ciudadanos? Ni una mala palabra ni una buena acción. Ciudadanos dice que quiere una comisión de investigación. No hombre, Aguado, no, pide dos. Esta primera, en general y luego una en particular para cada asignatura y luego pide otra para el funcionamiento de las universidades en la Comunidad de Madrid y después otra, y ya serán cuatro, sobre el funcionamiento de las universidades en general. Y luego ya otra sobre la beca y sobre las certificaciones de los títulos. Así llegamos a las seis comisiones y con eso ya llegamos a las autonómicas, que es de lo que se trata ¿no? De hacer el juego de sombras mientras llegan las elecciones.