La 'garganta profunda' de Escolar se acojona y Negre le advierte: "Hay una grabación y él sabe lo que me dijo"

La exclusiva de Javier Negre en el diario El Mundo este 8 de abril de 2017 ha sido ampliada en el programa 'Herrera en COPE' con la presencia en la tertulia política del periodista del diario que dirige Paco Rosell--Cristina Cifuentes acusa a un profesor socialista de urdir toda la 'trama master' contra ella--.

Negre ponía luz sobre el espinoso caso del máster de Cristina Cifuentes en la URJC, asegurando que la 'garganta profunda' de Nacho Escolar era un militante del PSOE que actuó así por "venganza personal" contra el PP, ya que bajo el mandato de Lucía Figar en Educación le cerraron el grado de Sociología donde él impartía sus materias--La lista de los currículum falsos del PSOE que deja como un tonto a Pedro Sánchez --.

Mientras tenía lugar la charla con Carlos Herrera y el resto de su equipo de tertulia, el profesor aludido en el 'scoop' de El Mundo se ha dedicado a mandar mensajes al locutor de la emisora episcopal negando haber mantenido ningún tipo de entrevista con Negre y acusándole de haber montado una historia falsa en base a una conversación privada--Feijóo 'acuchilla' a Cifuentes en una frase: "La respuesta es sí o no, si no tiene el máster, ha mentido"--.

Sea como fuere, Negre no se ha inmutado, dice que se ha cuidado mucho de guardarse las espaldas y que puede demostrar todo lo publicado en su artículo, llegando al punto de poner a disposición de la comisión de investigación de la Asamblea la grabación si fuese menester--Eduardo Inda: "Habría que medir por el mismo rasero que a Cifuentes a Iglesias, Errejón y Echenique"--:

Javier Negre: "Las claves de esta investigación es que se nos vende que había sido fuego enemigo, o el CNI, o Atresmedia, y me encuentro con que este escándalo lo destapa un profesor de Sociología movido por venganza personal, cuando le cierran el departamento de Sociología en la URJC, por lo que organiza una vendetta personal."

Él da orden de que rastreen a todos los cargos del PP con el ánimo de demostrar que aquello era una especie de chiringuito del PP. Los pantallazos los distribuye y los organiza, es él el que decide facilitarselo a un medio de confianza, eldiario.es

Él se presentó ante el Rector diciéndole que había sido él y se pavonea ante los alumnos diciéndoles que ha sido él. "Yo no tengo ningún problema que la gente sepa que he sido yo", me dice. Es militante del PSOE. Ingresó en el partido tras la debacle de las europeas de 2014. Sus contactos con la dirección socialista de Pedro Sánchez nos lleva a pensar que el PSOE tendría algún tipo de información privilegiada en torno a este caso, lo que lleva al PP a denunciar una conspiración política.

No solo hay interés por levantar alfombras porque no se puede perseguir solo a unos y no a otros, habrá cargos socialistas que también han obtenido su título de manera fraudulenta. Yo cuando me reúno con él me dice que también hay cargos socialistas que pueden estar implicados. Su afán es hacer daño al PP por haber cerrado el grado de Sociología. No es una fuente honorable y honesta, ¿si no le hubieran cerrado el grado de Sociología habría contado todos estos chanchullos?