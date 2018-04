La confesión más dramática a Carlos Herrera de la mujer del juez Llarena: no puede ni salir a comprar el pan

Pasaban unos minutos de las 8 y media de la mañana de este 10 de abril 2018 cuando Carlos Herrera interrumpía la sección de Santi González para dar paso a una entrevista de una persona que no suele promulgarse por los medios de comunicación, Gemma Espinosa, directora de la Escuela Judicial y esposa del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, señalado por el independentismo por llevar la instrucción de las derivaciones penales del llamado ‘procés'.

Espinosa comenzaba su relato agradeciendo el apoyo del Rey Felipe VI con su presencia y palabras en la tradicional entrega de despachos en la Escuela Judicial en Barcelona. Preguntada sobre las amenazas, Espinosa reconocía las pintadas y "tuits amenazantes" pero trataba de restar importancia al asunto asegurando que se trata de "hechos aislados" y, sobre todo, destacando "el apoyo de mucha gente de todos los ámbitos ideológicos".

Pero Carlos Herrera ponía sobre la mesa las amenazas y la situación insólita en Cataluña y hablaba directamente de la situación personal de Gemma Espinosa que ha sufrido pintadas en su domicilio particular, hechos que reconocía la entrevistada pero que de nuevo prefería no destacar y sí ponía de manifiesto que "se trata de una minoría, el pueblo catalán es muy pacífico y la sociedad no va a permitir que estas cosas pasen".

El momento cumbre de la entrevista fue la pregunta más directa de Herrera ante los elegantes intentos de su invitada de quitar hierro al acoso que está sufriendo por su doble condición, juez y esposa de Llarena:

"Así que usted va tranquila a comprar el pan"... decía Herrera, que ya sí encontraba toda la sinceridad en la respuesta de Espinosa:

"Pues hombre no, no, pero... No, ahora no porque bueno, la verdad es que ahora tenemos escolta y protección, pero creo que esto va a durar muy poco porque yo creo que la gente va a reflexionar y en algún momento va a volver la cosa a la normalidad", contestaba Gemma Espinosa.

La directora de la Escuela Judicial volvía a agradecer las muestras de cariño y admiración que, frente a las amenazas y acoso, está recibiendo de la gente. Y así concluía la entrevista en Herrera en COPE.