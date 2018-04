Mónica Terribas (Catalunya Radio) se inventa la historia: "Cuando la República Catalana de 1932..."

Tras quedar en libertad con cargos en Alemania, Carles Puigdemont todos los de ‘la corpo' han actuado más o menos como cabía esperar. El sector ‘jurista' ya ha salido a triturar de nuevo a Llarena.

El ex juez inhabilitado Elpidio José Silva en ‘El Suplement' de Catalunya Radio y el ex felipista Javier Pérez Royo en ‘Ara', ‘El Diario.es' y hasta ‘La Vanguardia' (ay, qué tiempos aquellos en los que Pérez Royo defendía a otras figuras catalanas como al que fuera presidente de Caixa Bank "pocos políticos en activo pueden presentar una trayectoria como la suya...").Brutal hachazo de Andrea Levy contra el miserable comentario de la rabiosa Mónica Terribas: "¡Asco es poco el que me das!"

En la radio tanto Jordi Basté en Rac1 como Mónica Terribas en Catalunya Radio han actuado de manera diferente. Mientras que Jordi Basté se erigía en portavoz de Puigdemont defendiendo su postura de diálogo.El machismo de Mònica Terribas con Inés Arrimadas: "Si consigue formar gobierno, quién mandaría, Albert Rivera o usted?"

Terribas en la radio pública lo citó - "¡El PP no ha dicho una palabra de la propuesta de diálogo del independentismo después de la ‘trompada judicial' de Alemania de la semana!" - pero tenía otros temas de los que hablar. "Hablaremos con raperos de los Países Catalanes y de España". El 'becario' de la musa separatista, Mònica Terribas, intenta hacer méritos ante su jefa y se lleva un corte de impresión

"Esta mañana en Catalunya Radio el mundo del rap va a explicarnos el por qué de una pieza con múltiples versos que son así".

Y entonces suena una pieza que les han hecho a los de Catalunya Radio en defensa de los raperos terroristas: "Libertad de expresión, ni jueces, ni fiscales ni borbóoon".

Las campañas en defensa de la libertad han perdido bastante credibilidad en ese tema desde que en el último fin de semana han estado pidiendo medidas judiciales contra Federico Jiménez Losantos.Los altavoces mediáticos de los golpistas se quedan mudos: Terribas y y Basté, desolados ante el fiasco de Turull

Y no es la primera vez, tanto en el independentismo como en el extremismo a la mínima de cambio están pidiendo censura o prisión para los Eduardo Inda, Alfonso Rojo, Salvador Sotres o la COPE por sus agresivas opiniones o los de ‘Hazte Oír' con sus friki-buses) mientras que desde esos mismos sectores siguen defendiendo que los raperos que amenazan de muerte, tienen derecho a hacerlo... ¡Cuanta coherencia!Xavier García Albiol se pasa por la piedra a una desquiciada Mónica Terribas

Pero volviendo a Terribas. Presentó su rap como si fuera de EuroDisney de la siguiente manera:

"¡Esta es la respuesta del mundo de la música. Hoy lo emitiremos. Es un rap colectivo y en él han participado los máximos representantes del rap de los Países Catalanes y de España. (...) Es un canto contundente a la libertad en esta época de las libertades selectivas"!

Así que ‘raperos de los Países Catalanes y de España', dejando al margen que TV3 y Catalunya Radio, separadores profesionales, siempre separan el concepto España del de Catalunya (cuando no puede haber España sin Catalunya) dejando claro que la República de Puigdemont sólo se ha proclamado allí... dice Países Catalanes... ¿Será que ya cuenta Valencia y Baleares dentro su zona?

Pero como el programa de Terribas es como el cerdo, de él se puede aprovechar todo, encima hace la inevitable referencia al franquismo. Hoy con el aniversario de la ejecución de Carrasco i Formiguera. ¿Comparó a Puigdemont con el ‘martir'? No hizo falta, ya lo había hecho el domingo el ‘Ara' (diario del que Terribas es accionista).

Pero si aprovechó las palabras del muerto para reivindicar la causa:

"Pero hacemos memoria. Hoy hace 80 años que fue ejecutado por orden directa del general Franco el líder democristiano Manuel Carrasco i Formiguera. Un día oportuno para recordar palabras de quien había fundado Unió Democrática. El dijo "no mantendré extremismos inútiles que no puedan ser mantenidos con toda eficacia. Pero si el caso llegara, nosotros, que somos un partido catalanista, demandaremos honor en aquellas organizaciones que basadas en unos principios democráticos que marcara el pueblo de Catalunya y asumiríamos todos los sacrificios".

Lo mejor es que Terribas se inventó la historia a la hora de firmar la cita.

"Era el 14 de abril de 1932, durante el acta de celebración del primer aniversario de la República Catalana. Fue ejecutado el 9 de abril de 1938".

¡Vaaaaaya, Terribas! Así que según tú el 14 de abril de 1932 estaba en funcionamiento la República Catalana y hasta celebró el aniversario. Qué ingenuos eran todos los historiadores y hemerotequistas que pensaban que el 14 de abril de 1932 lo que se celebró era el primer aniversario de la II república ESPAÑOLA.

Porque, igual no te lo han dicho, lo de república catalana, en realidad nunca la hubo. Como mucho hubo el discursito de Francesc Maciá del 14 de abril de 1931 en el que habló de república catalana para acto seguido aceptar la Generalitat como una institución más de aquella república española o la de octubre del 34 que acabó como acabó.

De tanto inventar la historia, algunos se la acaban creyendo.