¡Terremoto en ABC! Jaime González anuncia su adiós... y David Gistau deja las puertas abiertas a largarse

Terremoto en ABC. Su jefe de opinión, Jaime González, anuncia este 12 de abril de 2018 que se desvincula del diario y además lo hace de manera inmediata. La columna de esta jornada es la última que escribirá para el rotativo de Vocento.

Y puede que no sea la única marcha, ya que otro de sus columnistas estrella, David Gistau, tras un lustro en el diario, está ultimando su salida del mismo, en este caso a una casa ya conocida, a la de El Mundo

Jaime González aprovecha la mamarrachada del Gobierno de Baleares de exigir el catalán a los músicos que se incorporen a la Orquesta Sinfónica para, en cierta medanunciar su marcha del periódico en el que ha completado más de tres décadas:

En señal de duelo, este pianista frustrado abandona el escenario. Me voy con mi música a otra parte. Treinta y un años de servicio (y quince días) me han servido para poder despedirme de ustedes como siempre soñé: rociando de palabras esta última columna en ABC que guardaré como prueba de vida y de fe. Me marcho. Comprenderán ustedes que en días como este daría lo que fuera por saber tocar el violonchelo.