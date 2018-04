Losantos replica al ataque de Griso: "Analfabeta, tú has ayudado a separatistas y chorizos de laSexta"

Federico Jiménez Losantos le ha dado hasta en el DNI a la presentadora de 'Espejo Público' (Antena 3), Susanna Griso, tras el ataque que esta le hizo el 9 de abril de 2018 comprando la información del diario Bild donde se despellejaba con saña (y mucha desinformación) al periodista de esRadio.

Losantos aprovechó este 12 de abril de 2018 para poner de vuelta y media a los medios de comunicación que, curiosamente, han hecho monográficos sobre Cristina Cifuentes y su máster y, en cambio, parece que se han olvidado de la declaración judicial del expresidente de Andalucía José Antonio Griñán por el 'caso de los ERE', la trama de corrupción más grande de España en la que se sustancia nada más y nada menos que el paradero de más de 800 millones de euros.

En su editorial de las 7 de la mañana de este 12 de abril de 2018 de 'Es la Mañana de Federico' hizo una primera introducción sobre ese silencio mediático con la trama andaluza:

Y momentos después centraba su objetivo en Susanna Griso:

Federico le recordaba lo que le había dicho al Bild:

Ni yo tengo un programa los sábados, ni yo dirijo Alerta Digital, ni me alegro de que maten a la gente en Münster ni yo he dicho nada de lo que dice el Bild que vosotros le habéis dicho que diga. Y lo peor es que dices 'hay que ver qué cosas pasan' y van Abadillo y Nacho Cardero y le dicen, pero a ver, que no ha dicho nada, que además lo que ha dicho tiene razón.