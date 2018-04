Arrimadas pone en su sitio a la feroz musa del separatismo, Mònica Terribas, por quitarle hierro al hecho de haber sido nombrada persona non grata

Espectacular rapapolvo de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a la musa radiofónica del separatismo, Mònica Terribas--ESCUCHE LA ENTREVISTA--.

La presentadora de Cataluña Radio, según recoge e-Noticies, ha intentado acorralar a la de Ciudadanos a cuenta de la presunta violencia de la extrema derecha en Cataluña.

Lo que ocurre es que Arrimadas ha aprovechado el discurso incendiario de Terribas para señalar que efectivamente, existe una fractura en Cataluña por culpa del independentismo, que han convertido la región en un polvorín a punto de estallar, si es que no lo ha hecho ya--Arrimadas denuncia en un tuit la declaración de personas non gratas en Llavaneras que enloquece Twitter--.

Arrimadas ha aprovechado para recordarle a la locutora que lo que par nada contribuye a rebajar la tensión es nombrar personas non gratas por sus ideas--El golpe letal de Arrimadas que dejó KO a Rovira: "¿Declararme persona non grata en Llavaneras es resolver discrepancias o es señalarme?"--.

ARRIMADAS: Yo tengo concejales que están pasando un calvario. Otro ejemplo, algo muy fea, que no ayuda a rebajar la tensión; es declarar personas non gratas para sus ideas.

TERRIBAS: Recuerdo perfectamente que Marta Rovira, que ahora no está aquí, condenó en sede parlamentaria que se hubiera declarado persona non grata a Inés Arrimadas.

ARRIMADAS: Sí, ¿y sabes que hizo la Esquerra el otro día? Negarse a condenar personas non gratas.

TERRIBAS: Pero, oiga, lo hizo Marta Rovira, secretaria general, en sede parlamentaria

ARRIMADAS: Su partido votó en contra el otro día y sus alcaldes han declarado personas non gratas a personas por sus ideas. No es un problema mío, yo ya estoy acostumbrada

TERRIBAS: Todo el mundo está acostumbrado a que le digan de todo. Lo que pasa es que hay gente que lo denuncia más que otros.

ARRIMADAS: No, no, perdone...

TERRIBAS: Fíjese que el PSC tiene muchas más incidencias que ustedes.

ARRIMADAS: Quiero terminar con esto de personas non gratas. ¿Porque ahora que me está diciendo? ¿Que a nosotros no nos agreden más, pero que nos gusta más explicarlo?