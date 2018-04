La Cadena SER, abochornada, se ve obligada a pedir disculpas a sus oyentes en los boletines por la última ofensa de Quequé a los discapacitados

"Y una cosa más. La SER se disculpa con oyentes molestos por comentarios vertidos en un programa de humor. La cadena reitera su activismo en su defensa de la igualdad y la inclusión social.

La SER pide disculpas por los comentarios vertidos en el programa humorístico La Vida Moderna emitido en la madrugada del pasado viernes 6 de abril.

Pese a existir un debate permanente sobre los límites del humor que podrían contextualizar este episodio, el mero hecho de que una sola persona se sienta ofendida por estos comentarios obliga a la SER a pedir disculpas por ello".

La emisora de Prisa se ha visto obligada, abochornada, a pedir disculpas en un boletín informativo del pasado 11 de abril de 2018 por la nueva mamarrachada perpetrada por los representantes del humor hipster de la cadena, es decir, Quequé, Ignatius y Broncano, que intentan hacer reir -es un decir- es una cosa llamada 'La Vida Moderna'.

Y es que a los de la SER se les ha caído el chiringuito de llegar a la audiencia progre y de ahí esas disculpas, leídas, insistimos, desde un boletín informativo, donde hicieron hincapié en que ellos reiteraban "su activismo por la defensa de la igualdad y la inclusión social".

¿Por qué? Pues porque Quequé y los suyos, amparados en una perenne bula bajo los inescrutrables límites del humor, se atrevieron a volver en el punto de mira a los discapacitados, lo que desató una oleada de indignación.

Quequé: Hemos convenido que el pádel es el badminton de los discapacitados. ¿En qué lugar deja eso al bádminton? Ignatius: El bádminton es mas difícil pero más gilipollas. El bádminton serían los Asperger. Los Messis de la vida. Mete goles y come coños de puta madre, pero socialmente son inútiles. Quequé: El autismo sería el squash, que es más pim, pam, pum en una jaula acristalada.

El patoso de Quequé mandó a este respecto un mensaje a todos sus seguidores en Facebook donde anunciaba que abandonaba esta red social debido a los comentarios que estaba recibiendo, no solo por sus comentarios despectivos sobre el autismo, sino también por haberse metido con la ciudad de Huelvsa:

Debo ser autista porque no me afecta una puta mierda lo que decís. Mañana cerraré esta cuenta, hay que ser muy subnormal para seguir aquí trabajando gratis para Zuckerberg. Un saludo y todo mi apoyo a toda esa gente de Huelva que me ha escrito en un idioma parecido al castellano. ¡Ánimo! De Huelva también se sale. Gora Moderdonia Askatuta