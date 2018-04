La última niñatada ideológica de Garzón y otros podemitas pone en combustión a Herrera: "¡Pandilla de inútiles!"

¿Que España vende corbetas a la Venezuela chavista? La izquierda se calla. ¿Que Arabia Saudi le paga 2.000 millones al Gobierno español para la construcción de media decena de embarcaciones de guerra? Entonces toca poner el grito en el cielo.

Eso es lo que ha hecho el 'pacifista' Alberto Garzón, llamar cómplice de asesinatos (futuros) a España y se ha llevado el consiguiente palo de Carlos Herrera este 13 de abril de 2018 en 'Herrera en COPE':

Añade que:

Bueno, pues toda esa postura de niñateo ideológico absurdo, que vayan a explicarla al astillero de Navantia de Puerto Real. Ahora cogéis el PSOE, estos de Izquierda Unida, el de Podemos, el que quiera, va allí -toc, toc, toc- "Oiga, Navantia, ¿puede salir el comité de empresa? Mira, que no queremos que hagáis los barcos, que tengáis carga de trabajo. Hacéis un yate para algún millonario, ¿vale? Pero no queremos que hagáis estos barcos que significan trabajo, pues 2.000 millones más o menos. Trabajo para 5 años en el Ferrol y en Cádiz, que como la provincia de Cádiz está tan bien de trabajo, pues oye... No hay problema, se les recoloca en cualquier otro sitio. Sí, sí, venga, venga.