Castaño llama "desagradecido" a Isco y en COPE se enfrentan a Real Madrid TV: "Es un aparato de propaganda"

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE', decidió dar explicaciones en la noche del 15 de abril de 2018 después de haberse visto señalado por Real Madrid Televisión y por Isco, que difundieron unas polémicas palabras del locutor donde se mostraría su doble vara de medir a la hora de analizar las victorias del Barcelona contra el PSG y del Real Madrid contra la Juventus--El implacable bofetón de Isco a Juanma Castaño echándole en cara una rastrera hipocresía: "Vergonzoso"--.

El montaje de Real Madrid TV, emitido en el programa que presenta Miki Nadal de '90 Minuti', fue difundido por el centrocampista del Real Madrid Isco, lo que dotó a la polémica de un altavoz poderoso que hizo que la bola creciese y creciese (71.000 retuits en la mañana de este 16 de abril de 2018)--Paco González se pone 'corporativo' y sale bocazas en defensa de Castaño y contra el gran Isco y el Real Madrid--.

Esta fue la defensa de Castaño y sus explicaciones:

Mi error fue poner por delante el 'pollo' a la alegría. Pero yo no dije en ningún momento que fuera un robo, no pueden poner ese audio.

En ningún momento dije que el pase del Madrid fuera un robo, es más, no llegué a decir en ningún momento si era penalti o no, hablé de que estábamos ante un lío y una polémica mundial.

No esperes que te den las gracias, pero no esperabas este tiro de gracia.

A la vez que digo eso, pienso que deberían cortarse un poco a la hora de dar lecciones de periodismo. Alteran una realización para que no se vean las repeticiones de jugadas dudosas y me dicen a mí cómo hago yo los programas.

Pero ese día también hablé del árbitro y ese día sí me mojé con el árbitro y eso es lo que no ha salido en el montaje que ha hecho Real Madrid Televisión.

Posteriormente se abrió turno de tertulia donde hubo periodistas muy poco afines al Real Madrid como José Joaquín Brotons donde se vertieron opiniones muy negativas sobre la televisión oficial del club blanco:

Castaño: ¿Sobre el antimadridismo queréis decir algo?

Paco González: Creo que los periodistas no debemos ser los protagonistas de la película.

Pérez de Rozas: Que sea precisamente el jugador que más ha sido defendido por su fútbol y su aportación el que haya tenido esa versión...

Lama: Esto del madridismo y antimadridismo...yo viajo a todos los campos de España y en unos me llaman madridista y me insultan y en otros me llaman antimadridista y me insultan.

En otros dicen que soy del Atleti y en otros del Barça. Lo peor que se puede hacer en la vida es mentir y manipular. Y eso que todo el mundo tiene derecho a un trabajo. Y hay compañeros que han utilizado frases editadas, han manipulado, no sé si para hacer la gracia o para que se ría su jefe, pero una cosa es eso y otra mentir haciendo gracia.

Palomar: Esto está movido por un aparato de propaganda profesional, con sus resortes y muy bien trabajado.

[...]

Brotons: Yo tengo razones suficientes para agredir a Real Madrid TV. Solo voy a decir que el gobierno de España le ha regalado una televisión al Real Madrid.