La madre de un Guardia Civil de Alsasua deja helado a Alsina: "Le mataron a patadas"

Carlos Alsina entrevistaba este 16 de abril 2018 en su programa Más de Uno de Onda Cero a Inmaculada Fuentes, madre del teniente de la Guardia Civil agredido en Alsasua.

La emotiva entrevista ha dejado momentos muy reveladores y hasta estremecedores por el relato de la madre de uno de los guardias civiles agredidos brutalmente en el bar de esa localidad navarra.

Fuentes comenzaba asegurando que el entorno proetarra del pueblo miente cuando habla de la agresión "hay cosas que se cuentan que no son ciertas, como los que dicen que todo fue una pelea de bar".

Y confesaba algo estremecedor que ya anticipaba que algo malo iba a ocurrir con su hijo en ese pueblo:

"Desde el día que pisó Alsasua pensé que no podría traer nada bueno", algo que contrastaba con lo que opinaba su hijo: "Óscar no temía que iba a pasar esto. Mi marido era Guardia Civil y vivimos la época de plomo. Yo si tenía ese miedo".

Pero lo peor de todo es cuando habla de la situación real en Navarra y el País Vasco: "parecía que todo esto ya se había terminado, pero realmente no ha terminado".

Y aún helador resultaba el relato sobre cómo se encontró a su hijo: "Óscar sangraba por la boca, le operaron del tobillo y lleva placas metálicas. Le sacaron el tobillo a patadas".

Consecuencias que pagó durante mucho tiempo: "Estaba imposibilitado para moverse en dos meses. No podía apoyar el pie. Se vino a casa, se rehabilitó, con mucho dolor y mucho esfuerzo, pero tenía que quedar perfecto porque es muy joven".

¿Y cómo está su hijo ahora que ha salido de ese infierno: "El ambiente que puedes tener en cualquier lugar de España es diferente al de Alsasua. Ahora ha cambiado de pueblo se siente como en su casa", reconocía Inmaculada.

Y ha puesto en entredicho la actuación de algunos políticos: "Nos quedamos con el cariño de la mayoría de gente de este país. El alcalde de Alsasua no nos ha dicho nada ni hemos tenido noticias sobre él".

Por último, no ha esquivado el debate sobre si se trata de terrorismo o no la acción contra su hijo... y lo tiene claro: "Hay que recordar que el código penal se modificó hace unos años y estas actuaciones entran dentro de un posible delito de terrorismo" y añadía que "esa gente pertenece a ciertos grupos que se encargan de hacer saber a la Guardia Civil que no les quiere en el País Vasco y les amenazan".

Para sentenciar: "No lo digo yo, lo dice el juez: hay indicios de delito de terrorismo".