El secesionista Carles Campuzano intenta pasarse de listo con Melisa Rodríguez (C´s) y se lleva un zasca de cuidado de Àngels Barceló

Àngels Barceló se cachondeó del secesionista -y listillo- Carles Campuzano durante la mesa de medios habitual de los lunes de 'Hora25' en la SER.

Hablaba el representante del PDECAT de las sorprendentes palabras del ministro Montoro, asegurando en El Mundo que no se había dedicado ni un solo euro de dinero público a la celebración del referéndum ilegal del 1-O, lo que contradice la versión judicial--De Páramo se troncha en la jeta de Campuzano porque el 'pedecato' es incapaz de llenar 30 segundos con aspectos positivos del 'procès'--:

"Ahora resulta que el juez acusa de malversación a los miembros del Govern. Pues alguien se equivoca, o Montoro o Llarena, y la línea de defensa coincide con Montoro"--El ministro Catalá se olvida de la tibieza 'popular' y le mete un monumental revolcón al 'pedecato' Campuzano--.

Y a continuación quiso pasarse de listo para arremeter contra la representante de Ciudadanos allí presente, Melisa Rodríguez, y acabó llevándose un zasca de la conductora del programa, Angels Barceló, de mucho cuidado:

Campuzano: Estoy seguro que ahora Melisa argumentará, como suele hacer Ciudadanos en la sesión de control, que al gobierno lo han enredado, y en esas estamos--Los independentistas protestan en las calles de Cataluña por la detención de sus activistas radicales--

Melisa Rodríguez: No sabía que era vidente el señor Campuzano

Barceló: No, lo que yo no sabía era que era él quién moderaba esta tertulia

Campuzano: No no, yo opino, opino y opino. Es evidente que esta estrategia de PP, Ciudadanos y PSOE no ha resuelto nada. Ayer tuvimos una demostración masiva por las calles de Barcelona que nos dicen que no se está aplicando justicia, sino venganza.