El mensaje de la madre de Diana Quer a Iglesias por sus mellizos que deja helado a Carlos Herrera

Ha lanzado un contundente mensaje desde los micrófonos de 'Herrera en Cope', este miércoles 18 de abril de 2018, y su dardo se ha clavado no solo en los destinatarios, sino en todos aquellos que están a favor de derogar la prisión permanente revisable.

Es la madre de la asesinada Diana Quer, quien ha convocado para este sábado día 21 una manifestación a las 11:00 horas en la madrileña Puerta del Sol a favor de la no derogación de esta máxima pena privativa de libertad que contempla del Código Penal español.

Según ha dicho,

"es una manifestación en honor a las víctimas y por el cumpleaños de mi hija, que hubiera cumplido 20 añitos. Quiero explicarle a la gente que ninguno estamos exentos de que esto nos pueda pasar. No se puede derogar una ley garantista como es la prisión permanente revisable".

Preguntada por qué le diría a los partidos políticos que la quieren derogar a raíz de la iniciativa del PNV, a la que se ha sumado el PSOE y Podemos, ha dicho que si bien critican que el tiempo de revisión de la condena es excesivo, a ella lo que le parece una "barbaridad" es "levantarme todas las mañanas y ver que la cama de Diana está vacía".

Diana López-Pinel ha sido contundente:

"La mujer de Pablo Iglesias está embarazada de mellizos. Yo estuve una vez hace 20 años embarazada de mellizos. Y ahora no tengo a ninguna de las dos. Me gustaría que pensara un poquito en eso".le ha dicho al líder de Podemos que, como Irene Montero, ella también estuvo embarazada de mellizas. "Y ahora no tengo a ninguna de las dos".