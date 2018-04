Pepa Bueno: "La radio exige mucho y el horario canalla que llevo no me permite compaginarlo con la televisión"

¿Es la primera vez que dobla un documental?

Sí, porque había trabajado en reportajes largos pero hechos por mí. Y en este caso he de decir que me lo pasé muy bien, porque es un documental muy bonito, pero como estaba tan concentrada en el texto no podía estar muy pendiente de las imágenes y quiero verlo el domingo para disfrutarlo, según recoge David Saiz en ecoteuve.



¿Esta breve colaboración en DMAX es el comienzo de algo más? ¿Quiere volver a la televisión?

No, no... tengo un trabajo que me apasiona y me demanda mucha energía. Si son cosas puntuales, las hago, pero no es el comienzo de nada. En su día hice el Chester, por ejemplo. Es difícil que haya cosas compatibles con levantarme a las 3.15 de la madrugada y no puedo comprometerme teniendo un horario tan canalla como el mío en la radio. Hoy por hoy exige mucho.

Ha dicho que debería haber más presentadoras veteranas en televisión. ¿A quién le gustaría ver al frente de un programa?

Me refiero a la tele y a la vida. A las mujeres mayores se las discrimina con mucha facilidad. Siempre pongo el ejemplo de dos personas tan distintas como Carmena y Aguirre, a quien se les subraya la edad mientras que no ocurre lo mismo con políticos de su quinta.



Hay muchas mujeres que están haciendo información que podrían presentar programas y no lo hacen. El otro día veía a Mercedes Milá, por ejemplo. Ojo, que las jóvenes que están presentando me dan mucha alegría, verlas con tanta cabeza, tanta formación... ¡Es imbatible el equipo de mujeres que hay en el periodismo! A mí se me cae la baba escuchando a Nativel Preciado o la maestra Soledad Gallego-Díaz, que es la mejor periodista de España.

¿Y por qué eres la única en las mañanas?

Pues eso... parece mentira que todavía haya que romper techos de cristal. La SER fue muy valiente porque nunca había habido mujeres en prime time. En la televisión había pasado lo mismo. Igual que tampoco había habido una directora y presentadora única en el Telediario de las 21.00 [Pepa Bueno lo presentó entre 2009 y 2012]. Ahí vamos rompiendo techos de cristal y ocupando espacio.

VÍDEO DESTACADO: La sobrecogedora confesión de Juan Carlos Quer a Pepa Bueno sobre su hija Diana