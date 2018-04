Carlos Herrera deja temblando a Rajoy con un halago a Iglesias y un soberano palo al PP: "Es un partido mugriento"

El templado Mariano Rajoy ha debido de sufrir un pasmo este 26 de abril de 2018 al escuchar el editorial de 'Herrera en COPE' sobre el asunto de la dimisión de Cristina Cifuentes.

Carlos Herrera no se cortó un pelo a la hora de meterle las cabras en el corral a Mariano Rajoy y al PP en líneas generales por el turbio asunto que ha provocado la caída definitiva de la ya expresidenta madrileña.

El de COPE comenzaba por hacerse una pregunta esencial:

A renglón seguido, se cuestiona por el empeño de Cifuentes en mantenerse en el cargo:

Luego le mete un palo al PP:

Insiste Herrera en que Cifuentes era consciente de que esto podía salir a la luz:

Miren, más allá de que, efectivamente, haya que preocuparse por quién guarda esas imágenes y por qué las guarda, hay algunas connotaciones más que realizar en torno a ello: La falta de compasión absoluta. No hay piedad en la política española. Yo no sé en la alemana o en la italiana porque no soy alemán ni italiano, pero en la española no hay piedad porque el caso que analiza este vídeo no es un caso de corrupción. Es decir, que Cristina Cifuentes presuntamente levantara un par de tarros de crema que valen 20 euros, no es corrupción, es un problema de trastorno de una salud personal, de control de impulsos personales, que desde luego tiene tratamiento, y que atestiguan algunos allegados se ha producido con éxito en el caso de esta mujer. Pero nos invita a pensar que el calvario de Cristina Cifuentes no ha comenzado ayer cuando Okdiario publica la información a la que tiene acceso sino cuánto tiempo ha soportado chantaje por ello. ¿Cuántas veces ha hecho o ha dejado de hacer, ha sabido, ha intuido que en su entorno había unos cuantos con la escopeta perfectamente cargada y, además, amenazando?