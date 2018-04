Herrera hiela a la audiencia revelando el aterrador futuro de Cifuentes

Carlos Herrera arrancaba a las 6 de la mañana su programa de este jueves 26 de abril y lo hacía de manera sorprendente, suscribiendo palabra por palabra lo dicho por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el asunto de la difusión del vídeo de Cristina Cifuentes (robando en un supermercado) y su posterior dimisión.

"Ayer hubo varías reacciones interesantes, les voy a decir quien ha tenido la reacción más interesante, la que me parece más digna de ser subrayada y con coincido de la primera a la última palabra: Pablo Iglesias. Pablo Iglesias lo que ayer dijo es que no se debe destruir a un ser humano.

Que la política tiene límites. Que el relevo de Cristina Cifuentes tenía que haberse producido no por esta cuestión, sino por Lezo y por el Máster, pero el relevo no lo puede organizar el que ha estado guardando un vídeo durante 7 años. A mi me parece impecable esta reflexión"

Herrera, con anterioridad a estas palabras, se había hecho varias preguntas como por qué se han guardado tanto tiempo esas imágenes (la Agencia de Protección de Datos ya está investigando), cuántos años ha sufrido Cifuentes chantaje por la existencia de las mismas o, la cuestión más dura para los populares: ¿qué clase de cueva de espías es el PP de la Comunidad de Madrid, donde fíjense ustedes todas las joyitas que han ido desfilando en los últimos tiempos?

Pero el momento sin duda más impactante de las palabras de Carlos Herrera se producía al revelar una charla (anoche) entre el locutor y un ex alto cargo y ex ministro socialista en el que el político confesaba al conductor de ‘Herrera en COPE' que se alegraba de estar fuera de la política "porque todos alguna vez hemos tenido algún desliz, todos nos saltamos un semáforo en rojo" y lanzaba una heladora realidad, en forma de pregunta, sobre el futuro más inmediato de Cifuentes en su vida cotidiana:

"¿Cómo va esta mujer va ir mañana a comprar a El Corte lnglés? ¿Cómo va a ir al Mercadona? ¡Algún día tendrá que ir...! Vean ustedes el acopio, el forramiento de titanio que hay que tener en circunstancias como la presente".