Pablo Iglesias sigue derritiéndose cuando tiene a Julia Otero delante porque la locutora es su mito erótico

Pablo Iglesias fue el protagonista de la sección 'Su señoría', del programa 'Julia en la Onda', donde se conoce un poco más de cerca a nuestros políticos.

El secretario general de Podemos aseguró, sin mencionarla, pero sin pestañear, gustándose, como hace él, que su mito erótico era precisamente la periodista Julia Otero, presentadora del programa.

En Onda Cero me da mucho miedo y más en el programa de Julia decir cual es mi mito erótico porque ella lo sabe perfectamente y no me quiero poner en ningún compromiso.