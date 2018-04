El ministro Catalá se mete en un charco profundo e Ignacio Camacho encabeza la avalancha de golpes en su cara

"Todos saben que alguna persona tiene algún problema y que el Consejo [CGPJ] no actúe y que luego se produzcan resultados singulares se podría haber evitado. No conozco su problema con detalle y tampoco sería razonable hablar de sus cuestiones personales. Hay 5.500 jueces magníficos profesionales pero lógicamente como en todas las corporaciones hay algunas personas que tienen dificultades. Debería haberse actuado preventivamente. Pero insisto, todos lo saben..."

Brutales las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en Herrera en COPE este 30 de abril de 2018 que dejan en una posición muy tocada al juez Ricardo González, el magistrado que solicitó la absolución para los miembros de 'La Manada' desmarcándose del resto de la Audiencia de Navarra que los condenó a nueve años de prisión.

Como máxima autoridad política en Justicia del país, no cabe duda de que Catalá se ha metido en un buen charco, y así se lo hicieron saber enseguida en la propia Cadena COPE. Ignacio Camacho al habla:

Ignacio Camacho : Perdonadme, ahora que está aquí el ministro, quiero expresar mi estupor. Un juez me da igual que piense o reflexione como este señor del voto particular, ¡pero a mí me causa verdadero estupor que el ministro de Justicia de mi país sugiera que en un tribunal hay un juez chalado!

Rafael Catalá: Yo no he dicho eso, porque no tengo la información y sería un frívolo e irresponsable... He dicho que de 5.550 personas hay extraordinarios profesionales y otras personas que la labor del CGPD es la de asegurar que quien ejerce está en pleno ejercicio de sus facultades. A mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema...