Carlos Herrera sacude a Patxi López por hacer de "tonto útil" de ETA y mete el miedo a la UGT

Carlos Herrera sacude de lo lindo este 4 de mayo de 2018 a los "tontos útiles" que pretenden blanquear la imagen de ETA y tragarse como pardillos el teatro que el 5 de mayo de 2018 harán en el sur de Francia los etarras y los mediadores habituales para escenificar el enésimo desarme y disolución de la banda asesina.

En su editorial en 'Herrera en COPE' explicaba que:

Y comenzaba a sacar la lista de tontos útiles, comenzando por el socialista Patxi López:

Y remataba la relación con los nacionalistas, los de Bildu y los de la UGT que también han dejado la posibilidad de acercarse al siniestro circo:

Y luego, por demás, en la lista de tontos útiles, pero si me apuran, con algo más de maldad, con bastante más maldad, mañana van a participar en ese teatrillo, en ese teatrillo al sur de Francia en el que habrá, pues, alguno de estos mediadores trincones que viven de ese cuento perfecto, y, por supuesto, alguno de los portavoces de la banda -no será Josu Ternera, claro-, en ese acto, en ese teatrillo en el que dirán que se disuelven y entregarán un par de pistolas o vaya usted a saber cómo lo habrán pensado, allí estarán como espectadores de lujo, el PNV, Bildu, que han circulado por carreteras paralelas a las que ha circulado ETA, unos más distantes que otros, y, como no, Podemos. Quizás porque Podemos se siente a gusto con esta gentuza o asistiendo, visualizando el final edulcorado de toda esta gentuza. Falta por confirmar que esté la UGT como advirtió que pudiera estar. No habrá suficiente basura para romper carnets de UGT si eso es así. Allá ellos, cada uno se busca la vida como quiere.