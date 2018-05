Herrera pone laSexta patas arribas ofreciendo a Cristina Pardo irse a la COPE y ella... se deja querer

En la vida existen pocas casualidades. Y en el periodismo menos. Carlos Herrera ha sorprendido a propios y extraños invitando en su programa a Cristina Pardo...para promocionar un programa de laSexta, canal con el que el locutor de 'Herrera en COPE' se ha mostrado muy crítico en muchas ocasiones--El zasca de 'Herrera en COPE' a Ferreras: "En 'Al Rojo Vivo' puedes saber hasta qué bragas lleva Cifuentes"--.

Como ya comentamos en PD, la jugada de enviar a un valor al alza como Pardo al 'infierno' de los domingos por las tardes era cuanto menos llamativa. Periodísticamente, Pardo no hacía más que ganar enteros al ser de las pocas en el canal de Atresmedia de repartir estopa a podemitas e independentistas--¿Quiso laSexta quitarse de encima a Cristina Pardo 'quemándola' en el infierno de los domingos?--.

Sin embargo, laSexta 'premió' ese buen hacer ecuánime y plural relegándola a un formato nuevo, que no es el suyo, atrapada en la frontera de la información y el entretenimiento sin saber del todo que tipo de apuesta quiere ofrecer.

Pues así las cosas, llega Herrera ahora, la invita a su programa, se deshace en elogios hacia ella -pero no por su programa 'Liarla Pardo'-, sino por su trayectoria de zascas a derecha e izquierda y para rematar, medio en broma, medio en serio, pone laSexta patas arriba ofreciéndole trabajo--Escuche el audio de la entrevista--.

Y va la Pardo, a la que quizás eso de haberse ido a los domingos no le hace mucha gracia, y se deja querer. Y no solo para colaborar con Herrera, sino para que la haga fija.

Ambos hablaban, en una charla muy distendida y donde el oyente notaba la complicidad entre ambos profesionales, del pasado de Pardo en la COPE, a donde llegó de la mano de José María García.

Precisamente, aprovechando que Pardo ha pasado más años que él en la emisora episcopal, el locutor le lanzó el guante, y ella lo recogió. "Estoy blanda", le confesó al joven periodista navarra, "así que quizás no tienes que hacer mucho", le dijo ésta, dejando entrever que puede que no se acabe de sentir cómoda con el destino profesional que le han buscado los capos de Atresmedia.

Carlos Herrera: ¿Entonces, qué tengo que hacer de aquí a la próxima temporada para convencerte para además de todos los trabajos que haces, todas los sitios a los que vas, te vengas un diíta aquí a la semana por la mañana, que no es incompatible con nada?

Pardo: Estoy blanda, asi que igual no tienes que hacer mucho

Herrera: No le digas eso a un caballero

Pardo: Hombre a un caballero se lo puedo decir, al Prenda quizás no, pero a un caballero sí

Herrera: Yo acoso con flores. Pero permíteme el acoso durante este tiempo. Porque yo necesito gente de tu talento aquí

Pardo: A ver si no me voy. Y me quedo en vez de un día a la semana los cinco días a la semana

Herrera: Ojalá estuvieras aquí a mi lado mucho tiempo

Pardo: Nunca se sabe