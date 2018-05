La musa radiofónica del separatismo agacha la cabeza cuando Puigcercós le echa la bronca por relajarse con la causa

El independentismo es así. No se permite ni un solo segundo de tregua. En cuanto alguien manifiesta cansancio, hartazgo o simplemente se concede un respiro, se lleva un rapapolvo de miedo--Arrimadas pone en su sitio a la feroz musa del separatismo, Mònica Terribas, por quitarle hierro al hecho de haber sido nombrada persona non grata--.

Y eso es lo que le he ha pasado a la musa radiofónica Mònica Terribas, que ha visto como el ex presidente de la Esquerra, Joan Puigcercós, le acusaba, delante de sus tertulianos y de la audiencia, de "frivolizar" con la situación de los políticos presos y los que ahora están en el exilio.

Terribas, según recoge e-Notícies, aseguraba a sus tertulianos que ya "se hacía pesado" el asunto de la no investidura y el no gobierno en Cataluña, una situación que sigue encasillada y que tiene visos de que solo dejará de perpetuarse cuando haya nuevas elecciones.

En esas que Puigcercós ha acusado a la presentadora de Cataluña Radio de "frivolizar", una afrenta mayúscula si tenemos en cuenta la entusiasta adhesión de Tèrribas a la causa independentista.

A mí no me hace ninguna gracia que cuando hay gente en prisión, injustamente, y gente en el exilio, que deben poder hablar y no pueden hablar, alguien frivolice sobre que no hay gobierno porque hay gente en la cárcel

Dentro de una situación de normalidad podemos hacer reír, podemos hacer juerga, podemos frivolizar...

Terribas veía como quedaba marcada delante de su audiencia y no lo ha podido aguantar. Ella, precisamente ella, que ha apoyado la causa con todas sus fuerzas hasta el punto de saltarse la Ley y buscarse con ello más problemas.

Si algo no se puede acusar a los medios públicos de este país es de haber frivolizado con este asunto

Aseguraba la locutora, que ha acabado pidiendo disculpas a Puigcercós, que seguía mosca "por si ha sentido que trivializábamos la situación actual desde esto micrófonos".