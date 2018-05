Losantos masacra al líder de Ciudadanos en Andalucía por tapar el escándalo de las 'black card' para puticlubs: "¿No conocerás al dueño?"

Federico Jiménez Losantos ha metido el miedo en el cuerpo a Ciudadanos por el papel que ha ejerciso su líder andaluz, Juan Marín, tapando el caso de las tarjetas opacas de altos cargos de la Junta de Andalucía y asegurando que en esa comunidad no existe corrupción.

El de 'Es la Mañana de Federico' cogía por la solapa este 9 de mayo de 2018 al político naranja y le leía la cartilla por ponerse muy gallito con la corrupción en la Comunidad de Madrid y sacar de nuevo el tema del máster y las cremas de Cifuentes, pero en cambio ponerse de perfil ante los grandes escándalos aún sin resolver en Andalucía:

Detallaba con indignación:

Pero si tú has sido concejal del PSOE, ¿cómo va a desaparecer la corrupción? Pero si has sido concejal del PSOE en Sanlúcar, pero si has pasado por cinco partidos. Simpático, agradable, lo reconozco, pero aquí harán falta dos generaciones para que desaparezca toda la corrupción en Andalucía, esa tela de araña que es la corrupción total. Pero si toda la estructura del poder político en Andalucía es corrupción. Pero ¿cómo va a desaparecer la corrupción si la proteges tú?

Remataba con unos sangrantes datos:

En Madrid aquí, ¡aggggg! intolerable, 44 euros, venga a la calle Cifuentes, bien. Enorme corrupción en la universidad. No, enorme corrupción en la Junta de Andalucía, socialista. 800 millones de euros, eso son los ERE. Los cursos de formación ni siquiera están evaluados en su totalidad. Casos como los de Mercasevilla ya es que ni se cuentan, pero ya cuando te pillan con tarjetas 'black' para clubes de alterne, ¿cómo puedes decir que no hay corrupción? Lo que pasa, no será Juan, y no es nada personal, no conocerás al dueño de 'D'Angelo, el tal Don Vito o como se llame?