José Antonio Abellán denuncia amenazas a punta de pistola y señala a "los tres mafiosos" de la COPE

José Antonio Abellán denuncia en Twitter la persecución de la que ha sido objeto. El periodista relata amenazas con una pistola de por medio incluso. Todo, tras haber denunciado que los fondos benéficos de un concierto no llegaron a la lucha contra el

Abellán ha contado cómo le han perseguido en coche por la Castellana, en Madrid. Concretamente, han sido tres coches, de los que da marcas y matrículas. Sus ocupantes no han dudado en amenazarle incluso con un arma. "Me han apuntado con una pistola en la misma Plaza de Castilla".

Y señala "a los tres mafiosos" de la COPE. No los nombra pero todos sabemos que se refiere presuntamente a Fernando Giménez Barriocanal, Rafael Pérez del Puerto y Julián Velasco.

El periodista asegura también que no lo denunciaría porque lo ha hecho ya cuatro veces “y no sirve de nada”. Con una foto de la Conferencia Episcopal, Abellán les pide que “hablen con los tres mafiosos para que cambien de estrategia”.

"Un año llevo así, desde Abril 2017. Escuchando de todo, denunciándolo y no pasa nada. Les he dado teléfonos, matrículas. "Aparecerás con tu familia en el fondo de un pantano" o "Dios no debe existir porque se tendría que haber llevado a tu hija de la mesa de operaciones", afirma Abellán en Twitter..

Hoy han vuelto a perseguirme por la Castellana tres coches. Uno de ellos un Opel Zafira azul DFB-9509, en marcha me ha apuntado con una pistola en la misma Plaza de Castilla. Otro, un Ford Mondeo Plata BJT-3691 y un Audi A3 Gris sin matrícula. Llevo desde Abril 2017 así.HILO — jose antonio abellan (@jaabellan) 9 de mayo de 2018

Sr @cardenalosoro ¡¡Que bonito!! lo que ha escrito "su negrito", pero dígale a estos golfos de @cope_es y @Confepiscopal que cuando "echen la red y encuentren" que no se lo queden ellos, que se lo den a las mujeres y niños con cáncer, a los niños del Cuerno de África, ..etc. https://t.co/uGnGQ3Jgt3 — jose antonio abellan (@jaabellan) 6 de abril de 2018

Ya está bien... no deberíamos asumir como normales situaciones insólitas como que desde la @cope_es y @CADENA100 se le robe el dinero recaudado a niños con cáncer, discapacitados y ancianos utilizando actos benéficos y que @cardenalosoro y @Confepiscopal lo consientan. pic.twitter.com/r4JuALxz0V — jose antonio abellan (@jaabellan) 20 de marzo de 2018

Es para estar muy quemado. No tienen bastante en la @Confepiscopal con la Casilla de la X sino que además les quitan millones, a través de conciertos de @CADENA100 a los mas débiles, enfermos de cáncer,niños abandonados, refugiados, ancianos.. ese dinero va a ........ me da asco. pic.twitter.com/8ZJ5m2pI8s — jose antonio abellan (@jaabellan) 20 de marzo de 2018

Abellán ya ha acusado a los máximos responsables de la emisora de algunos delitos. El año pasado el director de Radio 4G acusó en rueda de prensa de COPE de sumar “emisoras, a lo largo de todo el territorio nacional, para reducirlas a meros postes repetidores en contra de los pliegos de concesión administrativa. No sólo se trata de una flagrante ilegalidad, sino que, con estas prácticas, la COPE aniquila a la competencia, hurtando a profesionales y emisoras la posibilidad de acceder a una licencia. Unas prácticas que también han llevado a la COPE a incumplir, de forma sistemática, las leyes autonómicas, llegando a involucrar a diversas instituciones y Gobiernos en episodios de falsedad documental”.

Ese mismo día el locutor reprodujo una supuesta conversación con el actual presidente de COPE, al que le atribuía las siguientes palabras: “El EGM una vez lo compré…..este cura lo compró, un maletín con ocho millones de pesetas. Otra vez hice un pacto con Augusto Delkader (ex CEO de la Cadena SER) para que el EGM nos colocara en más de dos millones de oyentes. Él aceptó y sólo me pidió a cambio no meternos con Jesús Polanco y Federico no lo cumplió”.